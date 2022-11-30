Блэкаут и бесчинства «нерусских» россиян: обзор главных событий в Украине

Каков смысл такой тактики РФ? Убивая и мучая мирных украинцев, Путин хочет заставить их полюбить себя? Заставить покориться? Он еще не понял, что в понимании сегодняшних украинцев (существенно отличающихся от украинцев до 24 февраля) – самое худшее, что может случиться с ними – это Россия. Поэтому никакие блэкауты не заставят Киев пойти на переговоры на условиях Кремля. Ракеты у Москвы в конце концов закончатся, а ненависть украинцев к путинской России в результате этих обстрелов только возрастает.

Донецк безводный

Кстати, мы в Киеве сутки–двое посидели без воды и это было проблемой, пожалуй, даже более ощутимой, чем отсутствие электричества. Она проявлялась во всем: от приготовления пищи и мытья посуды, до смыва унитазов. А в оккупированном Россией Донецке люди живут без воды уже девять месяцев. Вернее, она там появляется раз в три дня по два часа. Это по графику. А если рвется труба, обстрел или случается другая аварийная ситуация, то воды просто нет. Я уже не говорю о жителях верхних этажей, до которых из-за низкого давления она не доходит вообще никогда.