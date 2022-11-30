Театр абсурда. Роналду бьется за авторство гола

Речь идет о первом голе за Португалию, который был забит в матче с Уругваем. Бруну Фернандеш отправил мяч в ворота, Роналду выпрыгнул, и многим показалось, что именно он отправил мяч в ворота. Но датчики показали, что голова именитого спортсмена мяча даже не коснулась, хотя сам Роналду праздновал гол так, как будто забил его лично.

Позже он отправил СМС-сообщение журналисту Пирсу Моргану: «Роналду подтвердил, что его голова коснулась мяча. Даже сам Бруну согласен с этим», - затвитил репортер.

Также СМС от Роналду Моргану подтвердил экс-футболист сборной США Алекси Лалас, который находился рядом: «Я прямо сейчас нахожусь с Пирсом Морганом, которому Роналду написал, что мяч коснулся его головы. Кто знает».