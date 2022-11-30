Ср, 30.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Театр абсурда. Роналду бьется за авторство гола

rus.postimees.ee
Театр абсурда. Роналду бьется за авторство гола
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Роналду считает автором гола себя.
Роналду считает автором гола себя. Фото: Xia Yifang

Криштиану Роналду требует изменить автора гола в матче Португалия - Уругвай. После игры футболист отправил СМС журналисту Пирсу Моргану, в котором сообщил, что один из мячей Бруну Фернандеша следовало записать на него.

Речь идет о первом голе за Португалию, который был забит в матче с Уругваем. Бруну Фернандеш отправил мяч в ворота, Роналду выпрыгнул, и многим показалось, что именно он отправил мяч в ворота. Но датчики показали, что голова именитого спортсмена мяча даже не коснулась, хотя сам Роналду праздновал гол так, как будто забил его лично.

Позже он отправил СМС-сообщение журналисту Пирсу Моргану: «Роналду подтвердил, что его голова коснулась мяча. Даже сам Бруну согласен с этим», - затвитил репортер.

Также СМС от Роналду Моргану подтвердил экс-футболист сборной США Алекси Лалас, который находился рядом: «Я прямо сейчас нахожусь с Пирсом Морганом, которому Роналду написал, что мяч коснулся его головы. Кто знает».

Далее Роналду попытался доказать авторство гола и перед судейской комиссией, в итоге Португальская федерация футбола предоставит ФИФА доказательства того, что именно Роналду отправил мяч в ворота и потребует переписать авторство.

Ключевые слова
Наверх