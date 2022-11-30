Криштиану Роналду требует изменить автора гола в матче Португалия - Уругвай. После игры футболист отправил СМС журналисту Пирсу Моргану, в котором сообщил, что один из мячей Бруну Фернандеша следовало записать на него.
Театр абсурда. Роналду бьется за авторство гола
Речь идет о первом голе за Португалию, который был забит в матче с Уругваем. Бруну Фернандеш отправил мяч в ворота, Роналду выпрыгнул, и многим показалось, что именно он отправил мяч в ворота. Но датчики показали, что голова именитого спортсмена мяча даже не коснулась, хотя сам Роналду праздновал гол так, как будто забил его лично.
Позже он отправил СМС-сообщение журналисту Пирсу Моргану: «Роналду подтвердил, что его голова коснулась мяча. Даже сам Бруну согласен с этим», - затвитил репортер.
Также СМС от Роналду Моргану подтвердил экс-футболист сборной США Алекси Лалас, который находился рядом: «Я прямо сейчас нахожусь с Пирсом Морганом, которому Роналду написал, что мяч коснулся его головы. Кто знает».
Далее Роналду попытался доказать авторство гола и перед судейской комиссией, в итоге Португальская федерация футбола предоставит ФИФА доказательства того, что именно Роналду отправил мяч в ворота и потребует переписать авторство.