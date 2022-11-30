Репортаж ⟩ Кто защищает Эстонию от грязной бомбы и других опасных грузов?

Теперь радиационные ворота будут не только подавать сигнал тревоги, но и самостоятельно анализировать происходящее. «Как искусственный интеллект, который знает что разрешено и дает сигнал, когда появляется аномалия, – объясняет Курвитс. – Чем умнее будет техника, тем быстрее товары смогут покидать порт».

В ближайшем будущем мобильный рентгеновский аппарат тоже будет заменен на новый. Правительство выделило НТД на его приобретение 600 000 евро. Остальная часть его стоимости в размере 3,2 миллиона евро поступит из структурных фондов ЕС.

Минут через десять после рентгеновского сканирования контейнера Maersk в дверях модульного кабинета ведущего инспектора Монаховой на проходной порта появляется мужчина, который провел сканирование. Он заглядывает в дверь и говорит: «Лариса, все в порядке – может выезжать».

Представители эстонской таможни знают, что на восточной границе Европейского союза и по соседству с Россией на них ложится дополнительная ответственность за то, чтобы в Европу не было завезено ничего опасного. «К счастью...» – говорит Курвитс, но осекается. А затем добавляет: «Я не хочу завершать эту фразу. Но если это произойдет, то многие учреждения надолго увязнут в работе»

Дозиметр позволяет следить за здоровьем

В течение дня таможня занимается сотнями контейнеров и грузов, и с большинством из них проблем не возникает, а на все процедуры уходит по несколько минут. Зато работа с теми, которые вызывают подозрения, может занять несколько дней, так что сотрудникам таможни неизбежно приходится защищать и самих себя.

Поэтому ведущий инспектор Муугаского таможенного пункта Лариса Монахова носит с собой детектор излучения, который при приближении к грузу сигнализирует о повышении радиационного фона. Кроме того, у инспектора есть дозиметр, который измеряет получаемую ею дозу радиации, например, за полгода – это гарантирует, что работа не причинит вреда здоровью.

Правда, следить за показаниями дозиметра в первую очередь нужно в таких крупных портах мира, как Роттердам в Нидерландах. В Мууга по сравнению с портами-гигантами объем грузов существенно меньше, и поэтому радиация пока ни для кого не представляет опасности.