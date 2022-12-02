Идет напряженный спор о незаконной свалке в Рапламаа. А человек, который, по данным Департамента окружающей среды, вывез мусор в неположенное место, уклоняется от предписаний.
Активный пенсионер Валентин ведет мусорную войну
В 2020 году Postimees писал о том, что в Рапламаа на участке Линдефарми в деревне Пурку возникла свалка. Тогда право использования территории получила фирма ORS Recycling. Департамент окружающей среды установил одного из владельцев мусора и сделал предписание о ликвидации свалки.
Владельцем оказался Валентин Шнапер, который с решением Департамента не согласен. Это человек с ярким прошлым и солидным настоящим. Когда-то замеченный в торговле наркотиками, а ныне он пенсионер по старости. Живет он, по его утверждениям, аскетично. Суду говорит, что зарабатывает 450 евро в месяц. Однако Шнапер очень деятелен. Он является членом правления сразу в трех товариществах с ограниченной ответственностью и в одной недоходной организации. По данным крепостной книги, ему принадлежат четыре квартиры, гараж в Таллинне и 27 земельных участков в волости Йыэляхтме. Его предприятия не ведут заметной экономической деятельности, однако на каких-то участках планируется девелоперская разработка.
Журналист Postimees встретился с Валентином Шнапером и его партнером по бизнесу Анатолием Рапицким на участке, откуда, как утверждает Департамент окружающей среды, был вывезен большой объем мусора на участок Линдефарми.
Земельный участок находится в Маарду недалеко от садового кооператива в деревне Юлгасе, где много клочков земли с маленькими сарайчиками, теплицами и тому подобным. Шнаперу там принадлежит несколько таких участков, которые, по его словам, не представляют большой материальной ценности. Шнапер нанял фирму ORS Recycling, чтобы те вывезли мусор с его участка в деревне Югласе. В итоге во владение Линдефарми было перевезено 60 тонн строительных отходов и мусора, два контейнера пластмассовых гранул и грузовик веток.
Шнапер с такими оценками не согласен. Он заявляет, что на его участках не было ни такого количества, ни такого состава строительных отходов. Postimees проверил данные Земельного департамента. На картах 2018 года на участке Шнапера в Юлгасе было несколько построек. Сейчас они исчезли.
Департамент окружающей среды поинтересовался у Шнапера, почему он не озаботился получением разрешения на утилизацию отходов. Шнапер признал ошибку и обязался заплатить чуть более 500 евро штрафа.
Через год Шнапер получил извещение от департамента, что он должен убрать мусор из владения Линдефарми. Поскольку Шнапер не был согласен с оценкой количества мусора, он обратился в суд. Предписание департамента окружающей среды он так и не обжаловал, но мусор начал вывозить. Сначала было вывезено два грузовика. Если Шнапер не выполнит предписание и не увезет весь свой мусор, с него принудительно взыщут 2000 евро.
По словам руководителя Раплаского бюро отдела по надзору Департамента окружающей среды Марека Саара, «было возбуждено производство дела о проступке, состоявшем в складировании отходов в Линдефарми».
Кроме Шнапера и других владельцев мусора принудительно деньги будут взысканы с перевозчика ORS Recycling. По данным Департамента окружающей среды, фирма их еще не заплатила. «Принудительное денежное взыскание с нее составляет менее 100 000 евро», – уточнил Саар.
Бизнес Валентина Шнапера
• Egomar OÜ (владелец), К. Кярбери, 27–28, Таллинн.
• Valtvir OÜ (владелец), Veerenni Metall OÜ (владелец), Садоводческое товарищество Nahkru (член правления), Паэ, 56–49, Таллинн.
• Likoil OÜ (½ владелец), Muugavõsa OÜ (½ владелец), Пыыса теэ, 4, волость Йыэляхтме, Уускюла.
• Kivinurmeke MTÜ (член правления), Valtvir Suvilad MTÜ (член правления), Маарду, Ноорте, 7.