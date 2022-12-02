Активный пенсионер Валентин ведет мусорную войну

В 2020 году Postimees писал о том, что в Рапламаа на участке Линдефарми в деревне Пурку возникла свалка. Тогда право использования территории получила фирма ORS Recycling. Департамент окружающей среды установил одного из владельцев мусора и сделал предписание о ликвидации свалки.

Владельцем оказался Валентин Шнапер, который с решением Департамента не согласен. Это человек с ярким прошлым и солидным настоящим. Когда-то замеченный в торговле наркотиками, а ныне он пенсионер по старости. Живет он, по его утверждениям, аскетично. Суду говорит, что зарабатывает 450 евро в месяц. Однако Шнапер очень деятелен. Он является членом правления сразу в трех товариществах с ограниченной ответственностью и в одной недоходной организации. По данным крепостной книги, ему принадлежат четыре квартиры, гараж в Таллинне и 27 земельных участков в волости Йыэляхтме. Его предприятия не ведут заметной экономической деятельности, однако на каких-то участках планируется девелоперская разработка.

Валентин Шнапер. Фото: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics

Журналист Postimees встретился с Валентином Шнапером и его партнером по бизнесу Анатолием Рапицким на участке, откуда, как утверждает Департамент окружающей среды, был вывезен большой объем мусора на участок Линдефарми.