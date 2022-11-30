На этап Кубка мира по лыжному двоеборью в Отепя приедут суперзвезды лыжного спорта

Как отмечает председатель оргкомитета этапа Кубка мира Аго Марквардт, число заявленных команд соответствует ожиданиям, и в Отепя приедут все лучшие команды, а также двоеборцы, претендующие на места в топ-10.

«Особенно приятно, что Австрия – очень серьезный конкурент в этом виде спорта – привезет большую команду, в данный момент в списке восемь спортсменов, а обслуживающего персонала в два раза больше», - сказал Марквардт и добавил, что, к сожалению, есть страны, которые вынуждены пропустить этап кубка мира по разным причинам. Это, например, Латвия, Польша, Швейцария и Казахстан.

«Хотя в конце ноября все страны должны были сообщить о своем участии или неучастии, окончательные списки спортсменов будут утверждены в конце декабря. Больше невозможно добавить ни одну страну, но списки спортсменов могут меняться», - отметил Марквардт.

Что касается хода организации домашних соревнований, то председатель оргкомитета сообщил, что погодные условия сейчас облегчили производство снега, кроме того, выпало достаточное количество и настоящего.

«Трамплин очень скоро будет готов к работе – это значит, что спуск будет укрыт достаточным количеством снега. Что касается лыжной трассы, то ей понадобится чуть больше времени, только природного снега ей недостаточно, но в спортивном центре Техванди имеется запас искусственного снега, достаточный для подготовки лыжной трассы».