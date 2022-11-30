Елена Вяльбе получила из рук Путина почетную награду

Соответствующий указ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта», – говорится в документе.

Ранее глава ФЛГР также была награждена орденом Дружбы народов (1994 год), орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (1997), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» (2014) и орденом Почета (2018).

Елена Вяльбе – одна из лучших лыжниц XX века, на ее счету 14 золотых медалей чемпионатов мира, а также три золота и четыре бронзы Олимпийских игр.