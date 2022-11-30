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Елена Вяльбе получила из рук Путина почетную награду

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Елена Вяльбе получила из рук Путина почетную награду
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Елена Вяльбе.
Елена Вяльбе. Фото: Sergei Bobylev

Президент России Владимир Путин наградил главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), прославленную чемпионку и тренера Елену Вяльбе «Орденом за заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает vg-news

Соответствующий указ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта», – говорится в документе.

Ранее глава ФЛГР также была награждена орденом Дружбы народов (1994 год), орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (1997), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» (2014) и орденом Почета (2018).

Елена Вяльбе – одна из лучших лыжниц XX века, на ее счету 14 золотых медалей чемпионатов мира, а также три золота и четыре бронзы Олимпийских игр.

В 2010 году спортсменка возглавила федерацию лыжных гонок России, а затем трижды – в 2014, 2018 и 2022 годах – переизбиралась на новые сроки.

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