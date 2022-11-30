Исследование: после оплаты всех счетов у жителей Эстонии остается еще более половины зарплаты

«Эстония вышла из пандемии, демонстрируя резкий экономический рост. Нехватка рабочей силы и более высокая заработная плата в сочетании со связанными с войной в Украине проблемами поставок привели к резкому увеличению инфляции, которая в сентябре составила более 25% – это самый высокий показатель в еврозоне», – сказала управляющий директор Intrum в странах Балтии Илва Валейка.

Согласно опросу Intrum за 2022 год, треть респондентов в Эстонии отмечают, что после оплаты всех бытовых счетов у них остается еще более половины зарплаты – это второй по величине показатель среди всех стран, принявших участие в исследовании. Жители Эстонии также чаще всего своевременно оплачивают все свои счета: 85% респондентов заявили, что не допускали просроченных платежей. Кроме того, они реже всего занимают деньги (85%, на 11 пунктов выше, чем в среднем по Европе).

Тем не менее, по сравнению с остальной Европой, жители Эстонии очень обеспокоены будущим финансовым положением: 69% согласны с тем, что опасения по поводу роста счетов негативно сказываются на их общем благополучии (это на 11 пунктов выше, чем в среднем по Европе).