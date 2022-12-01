Министерство юстиции считает, что владение эстонским языком должно стать обязательным для кандидатов в городские собрания. Депутаты, не говорящие по-эстонски, могут лишиться мандата. С этим согласны не все.
Министерство хочет усложнить жизнь политикам, не говорящим по-эстонски
Министерство юстиции готовит законопроект, который позволит баллотироваться в органы местного самоуправления только тем людям, которые соответствуют языковым требованиям. Кроме того, в закон хотят вписать возможность отзыва мандата члена собрания, который не владеет эстонским языком. Однако, по словам министра культуры, это незаконное и в целом пока не слишком реалистичное начинание.
Министр юстиции Леа Данильсон-Ярг (партия «Отечество») объясняет, что в новом законопроекте используется практически та же схема, которая действовала в Эстонии до 2001 года. «Кандидат должен сам подтвердить, что владеет эстонским на достаточном для участия в работе собрания уровне», – говорит министр.
Штраф человеку, а не организации
Чтобы требование не оставалось просто декларативным, кандидату потребуется либо аттестат школы с эстонским языком обучения, либо свидетельство о сдаче экзамена по эстонскому языку на категорию не ниже B1. «Согласно проекту закона, свою кандидатуру больше не сможет выдвинуть человек, который не владеет эстонским на уровне, достаточным для участия в работе собрания», – сказала Данильсон-Ярг.
Министр юстиции пояснила, что после этого Языковая инспекция начнет осуществлять надзор за тем, действительно ли депутаты собрания владеют эстонским на должном уровне. По ее словам, законопроект даст надежду на то, что в Эстонии люди, не говорящие по-эстонски, больше не смогут попасть в органы местной власти.
«Если действительно случится так, что будет избран кандидат, который не владеет эстонским, то Языковая инспекция сможет сделать предписание избирательной комиссии, – пояснила Данильсон-Ярг. – В соответствии с законопроектом такого человека можно будет лишить мандата». Отдельный вопрос касается того, что заседания некоторых эстонских местных собраний проводятся не на эстонском языке. В этом случае Языковая инспекция тоже имеет право на проверки, контроль и предписания. «Сейчас предписание можно сделать только председателю собрания, а в соответствии с законопроектом инспекция сможет выписать штраф конкретному человеку, – сказала Данильсон-Ярг. – Самый эффективный способ призвать человека к порядку – это личная ответственность», – добавила она. – Предписание следует делать конкретному человеку, который не говорит на государственном языке».
Министр культуры настроена критически
Министр культуры Пирет Хартман (СДМ) критически относится к идее такого внедрения новых требований. «Я полностью поддерживаю требование, в соответствии с которым члены собрания должны владеть эстонским языком на уровне, позволяющем им принимать участие в заседаниях собрания, и прорабатывать тексты, исходя из своих обязанностей. Однако языковое требование и его документальное подтверждение неправомерно, потому что ставит кандидатов-эстонцев и представителей других национальностей в неравное положение. И наконец, заявленного уровня B1 недостаточно для того, чтобы полноценно работать на эстонском языке», – сказала Хартман.
По ее словам, необходимо предоставить возможность учить язык всем желающим.
Тем более, членам городского собрания нужно обязательно предложить языковые курсы с уклоном в их рабочую специфику и сделать все, чтобы люди, желающие учить эстонский, могли это делать. Тогда как в настоящее время спрос на изучение эстонского языка по-прежнему значительно превышает предложение.
«Вместо запретительной политики мы должны предложить решения по обеспечению достаточного количества учителей эстонского языка, а также языковые курсы и возможности языковой практики по всей Эстонии. Тогда как предложение Министерства юстиции создаст еще больший раскол между эстонским населением и представителями других национальностей, что в конечном итоге приведет к росту поляризации. Вместо «политики кнута» мы должны сосредоточиться на формировании социально обусловленной политики», – подчеркнула Хартман.
В Нарве не все согласны с изменениями
В конце сентября председатель Нарвского городского собрания Владимир Жаворонков обратился к канцлеру права с просьбой подробно разъяснить возможные решения, касающиеся рабочего языка собрания. В октябре канцлер права Юлле Мадизе направила Нарвскому городскому собранию ответ, в котором пояснила, что, согласно закону, работа собрания должна вестись на эстонском языке, и совет не может нанимать переводчика. Его можно использовать только в том случае, если член собрания сам оплатит его услуги.
Жаворонков сообщил Postimees, что разослал ответ канцлера права всем членам собрания. «Как видите, последнее заседание прошло на эстонском языке», – сказал он. И все-таки ответ канцлера права полностью не решил языковые проблемы Нарвского горсобрания. По словам Жаворонкова, не все члены собрания согласны с такой трактовкой закона.
«Они по-прежнему утверждают, что позиция канцлера права – это только ее мнение, а не закон в собственном смысле или окончательное решение. Я предложил коллегам: если вы придерживаетесь другого мнения, можете обратиться в административный суд и оспорить позицию канцлера права», – сказал председатель горсобрания Нарвы.
Письмо канцлера убедило Жаворонкова в том, что чиновник его ранга может прервать выступление депутата на русском языке. «Если кто-то из членов собрания захочет выступить на русском или любом другом языке, то канцлер права считает, что я как руководитель заседания не только имею право, но и обязан вмешаться и остановить выступление», – сказал он.
Например, 15 августа Нарвское городское собрание провело официальное публичное заседание, прямая трансляция которого велась в Youtube. Из нее явствовало, что депутаты говорили преимущественно по-русски. Кстати, на том же заседании должен был обсуждаться вопрос о танке-памятнике, но большинство членов собрания неожиданно отказались от обсуждения.