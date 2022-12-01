Министерство хочет усложнить жизнь политикам, не говорящим по-эстонски

Министерство юстиции готовит законопроект, который позволит баллотироваться в органы местного самоуправления только тем людям, которые соответствуют языковым требованиям. Кроме того, в закон хотят вписать возможность отзыва мандата члена собрания, который не владеет эстонским языком. Однако, по словам министра культуры, это незаконное и в целом пока не слишком реалистичное начинание.

Министр юстиции Леа Данильсон-Ярг (партия «Отечество») объясняет, что в новом законопроекте используется практически та же схема, которая действовала в Эстонии до 2001 года. «Кандидат должен сам подтвердить, что владеет эстонским на достаточном для участия в работе собрания уровне», – говорит министр.

Штраф человеку, а не организации

Чтобы требование не оставалось просто декларативным, кандидату потребуется либо аттестат школы с эстонским языком обучения, либо свидетельство о сдаче экзамена по эстонскому языку на категорию не ниже B1. «Согласно проекту закона, свою кандидатуру больше не сможет выдвинуть человек, который не владеет эстонским на уровне, достаточным для участия в работе собрания», – сказала Данильсон-Ярг.

Министр юстиции пояснила, что после этого Языковая инспекция начнет осуществлять надзор за тем, действительно ли депутаты собрания владеют эстонским на должном уровне. По ее словам, законопроект даст надежду на то, что в Эстонии люди, не говорящие по-эстонски, больше не смогут попасть в органы местной власти.