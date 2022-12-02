Без них не работают ни автомобили, ни смартфоны: Андрус Ансип считает, что чипы Европе по силам

Без этих элементов не работают ни автомобили, ни бытовая техника, не говоря уже о компьютерах и смартфонах. Лидером в производстве чипов является Тайвань, где в прошлом году было произведено 60 процентов всех чипов в мире, еще 20 процентов дает Южная Корея.

Мир переходит от чипов размером семь нанометров к размеру пять нанометров. Ансип отметил, что на производство меньшего размера уходит на 30 процентов меньше энергии. Тогда как Европа заметно отстает: если азиат ские производители уже тестируют чипы в три нанометра, то западные страны производят 22 нанометра!

Еврокомиссия предложила выделить на поддержку производства чипов в Европе 43 миллиарда евро. Примерная стоимость разработки нового чипа составляет миллиард евро, производство – 20 миллиардов, сопутствующие расходы – еще пять миллиардов.

В настоящее время Intel строит в Магдебурге завод по производству чипов стоимостью 68 миллиардов евро. Германия готова выплатить Intel десять процентов этой суммы в виде субсидий. Но это лишь маленький шаг в условиях, когда производство находится в Азии, а патенты – в США. «Европе нужна независимость», – убежден Ансип.