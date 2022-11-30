Жители Эстонии пересаживаются с внедорожников

«Рост цен на энергоносители заставил людей быть более осторожными при покупке автомобиля. Все больше людей задумываются о том, как оптимизировать расходы и сохранить окружающую среду, владея автомобилем», – говорит Лепик.

Выбор падает на более экономичные модели автомобилей

Хотя среди жителей Эстонии наибольшей популярностью пользуются внедорожники, все чаще предпочтение отдается более компактным и экономичным кроссоверам. «Мы видим, что потребительские предпочтения сместились в сторону более функциональных автомобилей», – сказал Таави Лепик, исполнительный директор Elke Group, представляющий Toyota.

По данным Elke Grupp, в связи с удорожанием цен на топливо вместо больших внедорожников заказываются более экономичные кроссоверы, которые по уровню безопасности аналогичны внедорожникам, и прогнозируется сохранение этой тенденции в будущем.

Интерес к электрическим и гибридным автомобилям растет

Гибридные автомобили набирают популярность как в других частях мира, так и в Эстонии. Покупатели автомобилей считают важным, чтобы транспортное средство было экономичным и экологически чистым.