Автомобильная промышленность находится под сильным влиянием развития технологий, которые в будущем создают возможности для автономных транспортных средств, триумфа электромобилей и совместимости автомобилей друг с другом. Однако повышение цен на энергоносители заставит потребителей искать более функциональные модели автомобилей, с помощью которых можно оптимизировать расходы, прогнозирует Таави Лепик, исполнительный директор Elke Group.
Жители Эстонии пересаживаются с внедорожников
«Рост цен на энергоносители заставил людей быть более осторожными при покупке автомобиля. Все больше людей задумываются о том, как оптимизировать расходы и сохранить окружающую среду, владея автомобилем», – говорит Лепик.
Выбор падает на более экономичные модели автомобилей
Хотя среди жителей Эстонии наибольшей популярностью пользуются внедорожники, все чаще предпочтение отдается более компактным и экономичным кроссоверам. «Мы видим, что потребительские предпочтения сместились в сторону более функциональных автомобилей», – сказал Таави Лепик, исполнительный директор Elke Group, представляющий Toyota.
По данным Elke Grupp, в связи с удорожанием цен на топливо вместо больших внедорожников заказываются более экономичные кроссоверы, которые по уровню безопасности аналогичны внедорожникам, и прогнозируется сохранение этой тенденции в будущем.
Интерес к электрическим и гибридным автомобилям растет
Гибридные автомобили набирают популярность как в других частях мира, так и в Эстонии. Покупатели автомобилей считают важным, чтобы транспортное средство было экономичным и экологически чистым.
Хотя согласно климатическому соглашению Евросоюза, новые автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями не могут больше продаваться в Европе с 2035 года, сегодня электромобили по-прежнему уступают гибридным из-за высокой цены. В то же время как давление, вызванное климатическим соглашением, так и дополнительный спрос на электромобили могут ускорить развитие аккумуляторных технологий и удешевить их производство. В то же время быстро расширяющаяся сеть зарядных станций в Эстонии также создает благоприятную почву для владения электромобилем.
По словам Лепика, возможен и другой сценарий – рост спроса на электромобили из-за климатического соглашения может вызвать нехватку сырья для аккумуляторных компонентов, что может замедлить производство электромобилей и еще больше повысить их стоимость.
Совместимость с различными устройствами и другими транспортными средствами
Распространение 5G и все большего числа устройств, подключенных к интернету, позволит транспортным средствам взаимодействовать с другими программными системами и собирать данные из окружающей их среды. Это означает, что в таком умном автомобиле уже в ближайшем будущем можно будет автоматически оплачивать ремонт автомобиля, дорожное страхование, топливо, парковку и дорожные сборы. Такое новшество обеспечивает более безопасное и комфортное вождение, когда автомобиль выполняет множество функций для водителя.
Все более умные технологии и развитие различных вспомогательных систем также создали возможность для разработки автономного транспортного средства, которому еще потребуется несколько лет, чтобы попасть в городское движение.