Бывший китайский лидер Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет

Будущий глава КНР родился 17 августа 1926 года в Янчжоу в семье потомственных интеллигентов. Его дед был специалистом по традиционной китайской медицине, увлекался живописью и каллиграфией. Отец писал стихи, в годы антияпонской войны погиб в возрасте 28 лет.

Цзян Цзэминь, будучи студентом, в 1946 году вступил в подпольную компартию. Окончил Шанхайский университет транспорта и связи по специальности «инженер-электрик». За 30 лет дорос от рядового инженера до министра электронной промышленности.

В 1955 году году четыре месяца стажировался на московском автозаводе ЗИС, неплохо выучил русский язык и песни того времени. Во время визита в Москву в 1998 году попросил организовать ему встречу с давними знакомыми.

В годы «культурной революции», по имеющимся данным, подвергался «трудовому перевоспитанию», но без высылки в деревню, а путем понижения в должности.

В 1985 году был назначен мэром Шанхая, спустя два года - первым секретарем горкома партии.

Консервативный реформатор

Дэн Сяопин скончался в 1997 году. К тому времени Цзян Цзэминь успел в полной мере утвердиться в своей роли.

Он не имел репутации реформатора, но проводил постепенные экономические преобразования при сохранении социальной стабильности и руководящей роли компартии.

Продолжалось подавление всякого инакомыслия, в частности, религиозно-философскогого движения «Фалуньгун», адепты которого пытались достичь внутреннего совершенства через дыхательную гимнастику.