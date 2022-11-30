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Еврокомиссия планирует конфисковать замороженные активы РФ

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Еврокомиссия планирует конфисковать замороженные активы РФ
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Alex Brandon

Еврокомиссия предложила план по конфискации замороженных российских активов, пишет DW.

«Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов российского Центробанка и заморозили 19 миллиардов евро денег российских олигархов», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, в ближайшей перспективе ЕС и его партнеры могли бы взять на себя управление этими средствами и их инвестирование. Вырученные средства будут направляться в Украину, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный стране.

«Чтобы сделать это возможным, мы будем работать с нашими партнерами над международным соглашением. И вместе мы сможем найти законные пути для этого», – подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также отметила, что ЕС предлагает создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования преступлений российской агрессии и наказания виновных.

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