Недавно мы вдвоем с эстонской девочкой выиграли золото в парном разряде теннисного турнира. Соперницы были сильнее, но наше доверие друг к другу и способность к совместным действиям помогли победить. Именно тогда я поняла, почему так важна сплоченность.
Спорт – язык дружбы, или Как теннис помог украинской девочке почувствовать себя дома
Меня зовут Ева, мне 12 лет, и Эстония дала мне приют во время войны в Украине.
Когда началось полномасштабное вторжение в Украину, я имела за плечами семь лет игры в профессиональный теннис. Уже находясь в Эстонии, я даже не надеялась, что смогу продолжать занятия, но в городе Хаапсалу, куда мы приехали, я познакомилась с замечательной командой тренеров и юных теннисистов. Не зная меня, моего языка, они приняли меня очень тепло, я начала посещать тренировки, и моя жизнь начала становиться похожей на нормальную.
Несмотря на языковой барьер, я почувствовала поддержку от окружающих, поскольку языком общения, поддержки и шуток для нас стал теннис.
Моя спортивная форма, обувь и теннисное оборудование остались дома в Украине, всего этого очень не хватало для полноценных тренировок. Как-то после тренировки мой тренер открыл багажник своей машины, и там были настоящие теннисные сокровища: рюкзаки, разнообразная теннисная форма, несколько пар специальных теннисных кроссовок... Это все было для меня. Я прыгала от радости – это была поддержка местного теннисного сообщества Хаапсалу.
Мне кажется, что нас – украинцев и эстонцев – объединяют многие вещи. В Хаапсалу, где мы живем, есть музей художницы Илон Викланд, которая иллюстрировала почти все работы Астрид Линдгрен. Карлсон и Пеппи такими, как мы их знаем, вышли именно из-под ее кисточки.
Меня очень поразила история Илон. Она тоже была спортивной девочкой, занималась сейлингом, а когда война пришла в Эстонию, ей было столько же лет, сколько и мне. Бабушка, с которой Илон тогда жила в Хаапсалу, приняла сложное решение, – ночью она посадила девочку на корабль с 200 беженцами, который нелегально должен был доплыть до Швеции. Корабль попал в ужасный шторм, Илон была очень напугана, но, кроме шторма, она и ее спутники еще больше боялись встретить советский или немецкий корабли. На третий день дороги они встретили-таки судно, и какова была их радость, когда они увидели на нем желто-синий шведский флаг. Они спаслись. На земле, которую они буквально целовали, их встретил Красный Крест. Сотрудники этой организации угостили Илон самым вкусным в ее жизни шоколадом.
Я думаю, что многие украинские дети чувствуют то же самое, когда сегодня пересекают границу…
Язык спорта помог мне и в школе.
Я пошла в эстонский класс, начала изучать государственный язык и культуру. Дети и учителя отнеслись ко мне очень дружелюбно и доброжелательно, помогали с учебой, поддерживали. Друзья по теннису также учатся в этой школе, поэтому мне было легче адаптироваться.
Сейчас я уже почти все понимаю на эстонском и немножко разговариваю: язык мне нравится. Вместе с эстонскими подружками я научилась вязать и шить на швейной машинке.
Готовлю каму, бутерброды с килькой и черничное варенье, а для своих местных друзей – борщ и вареники. Я пою с друзьями Kauges külas и «Червону калину».
Мечтаю, что когда вернусь домой в Киев, в моей школе тоже вместо звонков будут включать классную приятную музыку, как здесь.
В Эстонии мне пришлось с нуля набирать теннисный рейтинг для участия в соревнованиях, поскольку украинский рейтинг здесь не учитывали.
Первые турниры я проигрывала и расстраивалась. Но когда на одном из турниров в Вильянди мы остановились у нашей эстонской подруги Леи, она сказала вдохновляющие слова: «Дорогая Ева, ты должна познать оба чувства: и поражение, и победу. Только тогда ты станешь сильной».
И со временем все наладилось. Я начала понемногу побеждать в отдельных матчах, а потом – и в турнире в Хаапсалу.
А на несколько недель назад я познакомилась на турнире в Тарту с эстонской девочкой. Мы решили сыграть с ней в парном разряде, хотя виделись впервые.
Нам удалось стать хорошей командой, и это было очень радостно. Мы играли слаженно, всех победили и обе впервые получили золотые медали.
Как и Украина, Эстония хочет, чтобы дети развивались и в области спорта, и в учебе. Вместе мы верим в победу и в счастливое детство. А еще в то, что самый вкусный шоколад будет дома!
Этот материал, переведенный с украинского, стал победителем в специальной категории Rus.Postimees в творческом конкурсе для молодежи «Наше общее будущее в Эстонии», организованном Министерством внутренних дел.
Цель конкурса была в том, чтобы молодые жители Эстонии, чей родной язык не является эстонским, подумали, помечтали и создали творческие работы в различных жанрах, которые рассказали бы об их видении будущего Эстонии и сплоченности нашего общества.
Rus.Postimees выступил медиапартнером конкурса.