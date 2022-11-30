Спорт – язык дружбы, или Как теннис помог украинской девочке почувствовать себя дома

Меня зовут Ева, мне 12 лет, и Эстония дала мне приют во время войны в Украине.

Когда началось полномасштабное вторжение в Украину, я имела за плечами семь лет игры в профессиональный теннис. Уже находясь в Эстонии, я даже не надеялась, что смогу продолжать занятия, но в городе Хаапсалу, куда мы приехали, я познакомилась с замечательной командой тренеров и юных теннисистов. Не зная меня, моего языка, они приняли меня очень тепло, я начала посещать тренировки, и моя жизнь начала становиться похожей на нормальную.

Несмотря на языковой барьер, я почувствовала поддержку от окружающих, поскольку языком общения, поддержки и шуток для нас стал теннис.

Моя спортивная форма, обувь и теннисное оборудование остались дома в Украине, всего этого очень не хватало для полноценных тренировок. Как-то после тренировки мой тренер открыл багажник своей машины, и там были настоящие теннисные сокровища: рюкзаки, разнообразная теннисная форма, несколько пар специальных теннисных кроссовок... Это все было для меня. Я прыгала от радости – это была поддержка местного теннисного сообщества Хаапсалу.

Мне кажется, что нас – украинцев и эстонцев – объединяют многие вещи. В Хаапсалу, где мы живем, есть музей художницы Илон Викланд, которая иллюстрировала почти все работы Астрид Линдгрен. Карлсон и Пеппи такими, как мы их знаем, вышли именно из-под ее кисточки.