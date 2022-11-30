Sao Jose Farma Conde - домашний клуб члена сборной Эстонии по волейболу Роберта Тяхта, получил серьезное наказание за некорректное делопроизводство.
Клуб, затянувший с контрактом эстонского спортсмена, получил серьезный штраф
Бразильский клуб допустил ошибку при регистрации легионеров. Это касается в том числе Роберта Тяхта и кубинского игрока Михаэля Санчеса. Согласно обвинительному заключению, спортсмены перешли в лигу 20 октября за два дня до открытия сезона, но на день позже крайнего срока.
Наказание было весьма суровым: «Сан-Хосе» потерял в бразильской лиге пять очков. До этого у клуба с 11-ю очками было шестое место, теперь они опустились на девятую.
«На первой игре сезона, когда "Сан-Хосе" обыграл "Ренат" со счетом 3:2, на площадке были и Тяхт, и Санчес. Клуб обжаловал это решение, отметив, что "другие же делали так же". Аматерство в клубе, да и лига обычно такие решения не пересматривает, но вскоре все выяснится. Разумеется, это болезненное наказание», - отметил баскетболист Мартти Юхками в социальной сети.