Клуб, затянувший с контрактом эстонского спортсмена, получил серьезный штраф

Бразильский клуб допустил ошибку при регистрации легионеров. Это касается в том числе Роберта Тяхта и кубинского игрока Михаэля Санчеса. Согласно обвинительному заключению, спортсмены перешли в лигу 20 октября за два дня до открытия сезона, но на день позже крайнего срока.

Наказание было весьма суровым: «Сан-Хосе» потерял в бразильской лиге пять очков. До этого у клуба с 11-ю очками было шестое место, теперь они опустились на девятую.