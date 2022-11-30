Юная украинка о сплочении эстонского общества: держаться подальше от России, а все местное сделать модным!

Так можно продолжать долго. И тут мы все вспомнили комедийный фильм «Идиократия». К сожалению, мировая тенденция показывает повальное оглупление населения. Это происходит по всему миру.

В Украине прекрасную идею «армия, язык, вера» приняла лишь маленькая часть общества. И выбрали президента, который только сейчас понял, что это цемент, который делает нас украинцами.

Эстонцы, вам нужно сделать так, чтобы все эстонское стало модным! Начиная с еды (едят все, это базовая потребность). Сюда же обязательно нужно вплести ваши исторические корни – викингов, например. Во всем этом обязательно должны участвовать лидеры общественного мнения и блогеры.

Что я раньше знала об Эстонии? Что здесь крутые айтишники. В Украине есть программа «Электронный кабинет налогоплательщика», наша «ДИЯ», я думаю, что и много других решений созданы при помощи эстонских друзей.

В Эстонии мы пользовались приложением интернет-банков, и, конечно, Smart-ID и еще э-услугами государственных организаций.

Я хочу сделать краткие выводы: мы все живем во время заката эпохи потребления. Все. Эстония, как и другие страны, теряет молодежь, которая уезжает в другие страны.