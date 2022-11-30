Меня зовут Василиса, я из Украины. Я очень благодарна эстонцам за возможность жить в безопасности. Эстония – очень сильная и отзывчивая страна. Вопрос об общем будущем непростой, но я попробую предложить простые шаги, которые приведут к пониманию, в каком направлении можно двигаться.
Юная украинка о сплочении эстонского общества: держаться подальше от России, а все местное сделать модным!
Этот материал был отмечен жюри творческого конкурса для молодежи «Наше общее будущее в Эстонии», медиа-партнером которого выступил Rus.Postimees. Конкурс организовало МВД Эстонии по случаю Дня гражданина.
Я хочу, чтобы вы посмотрели на проблему сплочения общества на примере других стран. Моя Украина за национальную идею платит самую высокую цену. Мы слишком долго не обращали внимания на засилье русской попсы на телевидении, русского языка в официальных документах, в преподавании в учебных заведений любого уровня.
Спасибо Майдану, мы задали себе вопрос: кто мы? И вот тогда оказалось, что у нас ведь тысячелетняя история, которая вымарывалась долгие годы. У нас великолепная национальная кухня, у нас своя музыкальная культура.
Квоты вещания на ТВ и радио дали удивительный толчок для развития украинского языка. Я обсуждала со своими друзьями, что может стать национальной идеей, которая сплотит общество?
Для начала представим возрастную категорию людей, которая должна стать движущей силой для страны – это, наверное, молодежь от 16 лет и активные люди до 40.
Мы начали перебирать страны и представлять, что для них является предметом гордости: для Франции – кухня, еда в кругу семьи, виноделие; для Германии – традиции, такие как Октоберфест, национальная одежда, немецкое отношение к потреблению; для Великобритании – чувство достоинства (джентльмен всегда джентльмен!) британский файв-о-клок, футбол; Италия – семья, снова еда; Польша – семейные традиции, еда; Америка – страна возможностей…
Так можно продолжать долго. И тут мы все вспомнили комедийный фильм «Идиократия». К сожалению, мировая тенденция показывает повальное оглупление населения. Это происходит по всему миру.
В Украине прекрасную идею «армия, язык, вера» приняла лишь маленькая часть общества. И выбрали президента, который только сейчас понял, что это цемент, который делает нас украинцами.
Эстонцы, вам нужно сделать так, чтобы все эстонское стало модным! Начиная с еды (едят все, это базовая потребность). Сюда же обязательно нужно вплести ваши исторические корни – викингов, например. Во всем этом обязательно должны участвовать лидеры общественного мнения и блогеры.
Что я раньше знала об Эстонии? Что здесь крутые айтишники. В Украине есть программа «Электронный кабинет налогоплательщика», наша «ДИЯ», я думаю, что и много других решений созданы при помощи эстонских друзей.
В Эстонии мы пользовались приложением интернет-банков, и, конечно, Smart-ID и еще э-услугами государственных организаций.
Я хочу сделать краткие выводы: мы все живем во время заката эпохи потребления. Все. Эстония, как и другие страны, теряет молодежь, которая уезжает в другие страны.
На мой взгляд, все эстонское нужно сделать модным, престижным, создавая этот образ, отталкиваться от базовых потребностей, но и учитывать тенденцию к автоматизации общества, то есть все сидят дома и общаются только в интернете, значит, очень востребованы электронные сервисы. А еще необходимо ускорить оборачиваемость денег.
Нужно развивать локальное: еда, выращенная в этом регионе, кондитерская у твоего дома, кофейня, крафтовые конфеты, крафтовое пиво… По все этим направлениям устраивать ярмарки. Тут, наверное, нужно пересмотреть налоговую политику, но я об этом ничего не знаю.
Люди должны быть патриотично заинтересованы!
Отношение к природе и ресурсам – неряхой быть стыдно! Ответственность за завтрашний день.
Эстонский язык – обязателен для всех! Растите свои исторические корни, воспевайте своих героев, создавайте новых. И как можно дальше от России.
Это не предвзятое отношение, это очень жестокий урок от украинцев.
Люблю вас, эстонцы. Моя бабушка хочет возить вас на наше море и кормить настоящими помидорами с огорода. То, как вы помогаете сейчас другой стране, показывает, насколько вы сильны! У вас огромный потенциал!
Этот материал был отмечен жюри творческого конкурса для молодежи «Наше общее будущее в Эстонии», организованном Министерством внутренних дел, в возрастной категории 14-18 лет.
Цель конкурса была в том, чтобы молодые жители Эстонии, чей родной язык не является эстонским, подумали, помечтали и создали творческие работы в различных жанрах, которые рассказали бы об их видении будущего Эстонии и сплоченности нашего общества.
Также данная работа была отмечена спецпризом Rus.Postimees как медиапартнера конкурса.