На сегодняшнем судебном заседании 26-летняя Анна-Мария Садель с каменным лицом слушала запись с видеорегистратора, ее последний разговор с матерью. Еe сообщник Андрес Миллер (41 год) волновался гораздо больше. На записи они втроем направлялись к границе города, чтобы забить мать Садель битой.
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В деле Садель нашелся видеорегистратор ⟩ Перед смертью жертва узнала, как будет убита
Перед смертью жертва узнала, как будет убита
Сегодня в Харьюском уездном суде продолжились слушания по делу Андреса Миллера (41 год) и его подруги Анны-Марии Садель (26 лет), где пара обвиняется в убийстве матери Садель. Суд ищет ответы на вопрос, что побудило супругов убить мать молодой девушки, и какова была роль каждого в кровопролитии.
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