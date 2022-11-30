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В деле Садель нашелся видеорегистратор ⟩ Перед смертью жертва узнала, как будет убита

rus.postimees.ee
Перед смертью жертва узнала, как будет убита
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Фото: Tairo Lutter

На сегодняшнем судебном заседании 26-летняя Анна-Мария Садель с каменным лицом слушала запись с видеорегистратора, ее последний разговор с матерью. Еe сообщник Андрес Миллер (41 год) волновался гораздо больше. На записи они втроем направлялись к границе города, чтобы забить мать Садель битой.

Сегодня в Харьюском уездном суде продолжились слушания по делу Андреса Миллера (41 год) и его подруги Анны-Марии Садель (26 лет), где пара обвиняется в убийстве матери Садель. Суд ищет ответы на вопрос, что побудило супругов убить мать молодой девушки, и какова была роль каждого в кровопролитии.

Сторона обвинения протянула руку помощи, потому что Садель и Миллер забыли отключить видеорегистратор в машине, где они сообщили жертве о том, что собираются с ней сделать. Последний час жизни матери Садель показан в видеофайлах.

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