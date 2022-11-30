В деле Садель нашелся видеорегистратор ⟩ Перед смертью жертва узнала, как будет убита

Сегодня в Харьюском уездном суде продолжились слушания по делу Андреса Миллера (41 год) и его подруги Анны-Марии Садель (26 лет), где пара обвиняется в убийстве матери Садель. Суд ищет ответы на вопрос, что побудило супругов убить мать молодой девушки, и какова была роль каждого в кровопролитии.