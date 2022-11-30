Кристиан Веске станет уполномоченным по вопросам равенства

«Учитывая малое население Эстонии, очень важно, чтобы мы ценили окружающих нас людей. К сожалению, многие сталкиваются с дискриминацией, унижением или неравным обращением, – заявил Кристиан Веске. – Моя цель как уполномоченного – работать для того, чтобы Эстония была страной, где люди, независимо от пола, национальности, цвета кожи, религии, возраста, возможной инвалидности и сексуальной ориентации, могут жить полноценной жизнью, где нет места дискриминации. Я хочу, чтобы канцелярия уполномоченного была надежным партнером в глазах жителей Эстонии, госслужащих, социальных партнеров и организаций по защите интересов».