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Кристиан Веске станет уполномоченным по вопросам равенства

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Кристиан Веске станет уполномоченным по вопросам равенства
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Кристиан Веске.
Кристиан Веске. Фото: Erakogu

Министр социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ) в среду утвердила уполномоченным по вопросам гендерного равенства и равного обращения Кристиана Веске. Новый уполномоченный вступит в должность в течение трех месяцев.

«Учитывая малое население Эстонии, очень важно, чтобы мы ценили окружающих нас людей. К сожалению, многие сталкиваются с дискриминацией, унижением или неравным обращением, – заявил Кристиан Веске. – Моя цель как уполномоченного – работать для того, чтобы Эстония была страной, где люди, независимо от пола, национальности, цвета кожи, религии, возраста, возможной инвалидности и сексуальной ориентации, могут жить полноценной жизнью, где нет места дискриминации. Я хочу, чтобы канцелярия уполномоченного была надежным партнером в глазах жителей Эстонии, госслужащих, социальных партнеров и организаций по защите интересов».

Министерство социальных дел объявило открытый конкурс на должность уполномоченного в начале октября.

Кристиан Веске работал на различных должностях в Европейском институте гендерного равенства (EIGE), в том числе на руководящих должностях с 2017 года и в качестве представителя института в Брюсселе с начала 2022 года. Он имеет степень бакалавра Хаапсалуского колледжа Таллиннского университета и степень магистра социальных наук Таллиннского университета.

В канцелярии уполномоченного по вопросам гендерного равенства и равного обращения работают шесть человек. Новый уполномоченный вступит в должность в течение трех месяцев.

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