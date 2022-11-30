Под Курессааре перевернулся грузовик с бревнами

«Прицеп грузовика перевернулся на круговом перекрестке в Курессааре, и деревья, которые везли с прицепом, оказались на дороге», – сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и пограничной охраны Ану Вильманн.

По ее словам, в ДТП никто не пострадал. Из-за работ по уборке бревен на круговом перекрестке до 13:00 будет действовать ограничение скорости.