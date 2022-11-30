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Под Курессааре перевернулся грузовик с бревнами

rus.postimees.ee Маанус Мазинг
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Под Курессааре перевернулся грузовик с бревнами
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Около полудня в среду возле Курессааре на Сааремаа перевернулся прицеп грузовика с бревнами, пострадавших нет.

ДТП произошло в 12:10 на 1-м километре окружной дороги Курессааре.

«Прицеп грузовика перевернулся на круговом перекрестке в Курессааре, и деревья, которые везли с прицепом, оказались на дороге», – сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и пограничной охраны Ану Вильманн.

По ее словам, в ДТП никто не пострадал. Из-за работ по уборке бревен на круговом перекрестке до 13:00 будет действовать ограничение скорости.

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