Пеэтер Тайм: глава МИДа Эстонии напоминает коллегам о святом долге Запада перед Украиной

- «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что американские дипломаты работают над организацией рабочей группы для координации поставок Украине генераторов, трансформаторов и другого оборудования, необходимого для срочного восстановления энергосети после российских атак. Образцом для этого начинания служит Контактная группа по обороне Украины, организованная по инициативе США в начале апреля. Реально ли создание «энергетического Рамштайна»? Не слишком ли запоздалой будет эта мера, если такой механизм будет создан только, допустим, к концу года?
- Я бы посоветовал всем тем господам, которые сейчас обсуждают, сколько трансформаторов и генераторов нужно Украине, подумать о том, что гораздо больше тысячи генераторов Украине сейчас погмогли бы 20-30 ракет с дальностью действия более трехсот километров. Я думаю, что если бы этот вид оружия поступил бы в распоряжение ВСУ, траснформаторы Укриане посылать было бы уже не нужно. Россия просто перестала бы бомбить энергообъекты Украины.
Мы не говорим о том, что этими ракетами нужно было бы сразу стрелять по Кремлю или по Санкт-Петербургу. Просто само наличие у Украины этих ракет оказало бы сдерживающее воздействие на Россию. Россия бы понимала, что на каждый ее удар по украинской электростанции будет следовать сокрушительный ответ.
Если бы у Украины были такие ракеты, террорист №1 стал бы поблагоразумнее. Поэтому я уверен, что сейчас Запад должен прежде всего дать Украине такое оружие, которое отучит Россию от привычки бомбить Украину варварским образом. И когда такое оружие Украина получит, тогда можно будет заниматься трансформаторами и генераторами, восстановлением энергетики Украины.
Смотрите передачу целиком в повторе!