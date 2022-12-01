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Пеэтер Тайм: глава МИДа Эстонии напоминает коллегам о святом долге Запада перед Украиной

Павел Соболев
, журналист
Пеэтер Тайм: глава МИДа Эстонии напоминает коллегам о святом долге Запада перед Украиной
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  • Главные успехи Эстонии в последние десятилетия были достигнуты в сотрудничестве с союзниками
  • Украина делает черную работу за весь цивилизованный мир, поэтому все страны должны ей помогать
  • Если послать Украине ракеты большой дальности, нужда в отправке генераторов пропадет

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, политолог Пеэтер Тайм среди прочего ответил на вопросы, касающиеся упоминания войны в Украине в видеообращении президента Эстонии Алара Кариса, а также поездок в Киев и Бухарест министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.

- Президент Эстонии Алар Карис в своем заявлении по случаю подписания указа о проведении выборов в Рийгикогу упомянул о важности связей Эстонии с союзниками. Он сказал, что сотрудничество с ЕС и НАТО не угрожает Эстонии, а защищает ее, и что война в Украине и ее исход окажут влияние на будущее Эстонии. Можно ли увидеть в словах президента намек на то, что выбор в пользу изоляции Эстонии, в пользу ослабления помощи Украине избиратели в Эстонии в текущей ситуации не могут себе позволить?

- Мне не кажется, что глава государства говорил об этом. Я думаю, что президент просто сказал самые очевидные и элементарные вещи. Его слова можно лишь, так сказать, расширить, потому что исход войны в Украине определит будущее не только Эстонии. От этого исхода зависит будущее всей планеты. Всей нашей цивилизации.

Нужно очень четко понять, что тот мир, который существовал до 24 февраля 2022 года, уже никогда не вернется. Даже если мы будем исходить из того, что ядерное оружие в этой войне не будет использовано и результат этой войны будет определен на поле боя конвенциональными методами, то мы можем легко представить, что может ждать потом нас, «коллективный Запад», но мы не можем знать, что будет происходить с агрессивным восточным соседом.

Очень многие аналитики говорят, что те проблемы, которые имеются с поставками вооружений Киеву, возникают из-за того, что среди западных элит нет представления, что должно произойти в итоге с Россией. Это очень затрудняет стратегическое планирование. Вырисовываются только два сценария. Первый — это постпутинская Россия, второй — построссийский мир. Второй сценарий касается того, что Россия прекратит существование как государство в ближайшем будущем, после своего поражения в войне, которое выглядит все более вероятным.

Поэтому я думаю, что в словах президента о союзниках не было никакого специального внутриполитического подтекста. Мне кажется, он имел в виду, что все, чего Эстония достигла в качестве свободного государства в последние тридцать лет, было достигнуто в международном сотрудничестве. В сотрудничестве с союзниками, в открытом сотрудничестве со всем миром. И поэтому конфликтовать со своими союзниками — это довольно безрезультатная затея.

- Глава МИДа Эстонии Урмас Рейнсалу в ходе своего визита в Киев заявил, что страны Европы должны удвоить расходы на оборону в связи с войной в Украине, и добавил, что Эстония собирается тратить три процента ВВП на национальную оборону. Также Рейнсалу много говорил в Киеве о том, что Эстония будет продолжать во что бы то ни стало всеми средствами поддерживать Украину. Можно ли сказать, что это настолько базовые принципы эстонской внешней и оборонной политики, что все в этом смысле останется точно таким же при любом исходе мартовских выборов? Или же возможны сюрпризы?

- Я вижу в словах Рейнсалу просто здравый смысл, потому что никаких других вещей сейчас обещать попросту нельзя. Всем людям здравого смысла, всем, кто выступает против войны, абсолютно понятно: украинская армия воюет и за нас, украинский народ страдает и во имя нас. Украинские военные сражаются не только за независимость и свободу Украины, они воюют и за наши независимость, свободу и безопасность.

Это звучит немного грубо, но, по сути, Украина сейчас делает черную работу за весь цивилизованный мир. Поэтому помогать Украине — наш святой долг. От того, что будет происходить на поле боя в Украине, зависит и наша безопасность.

- На встрече министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте Урмас Рейнсалу призвал каждую страну НАТО выделить на помощь Украине по одному проценту своего ВВП, сказав, что это будет и инвестицией в европейскую архитектуру безопасности. Насколько влиятельна сейчас Эстония на международной арене в вопросе поддержки Украины, можно ли надеяться, что если не все страны НАТО, то хотя бы часть из них последует призыву Рейнсалу об одном проценте?

- Пару дней назад при ответе на такой вопрос я бы засомневался. Но в последние пару дней стали происходить очень любопытные вещи. Во-первых, это касается как раз встречи НАТО в Бухаресте, во-вторых — встречи министров юстиции стран G7, на которой очень серьезно обусждалась тема создания международного трибунала для рассмотрения преступлений России. И в Бухаресте, и на встрече министров юстиции G7 было очень хорошо заметно, что возможность переговоров о перемирии с Россией никем на Западе всерьез не рассматривается. Такие инициативы отодвинуты далеко в сторону.

Такие сигналы мы видим и от всех стран формата Рамштайн, и от всех стран НАТО, и от G7, которая уже в некотором роде стала G8, потому что именно Украина сейчас стала лидером свободного мира и задает в нем тон. Отовсюду слышен четкий посыл, что места для разговоров с Россией не осталось, все должны сконцентрироваться на том, чтобы помочь Украине победить в войне.

- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские структуры сделают все возможное для того, чтобы РФ компенсировала нанесенный Украине ущерб, и что Еврокомиссия будет работать с Международным уголовным судом над созданием спецтрибунала по расследованию военных преступлений России. Можно ли сказать, что страны Запада приходят к общему выводу, что настоящим окончанием войны станет не только возвращение Украине всех оккупированных территорий, но и согласие РФ на выплату репараций и на предание ключевых фигур путинского режима международному правосудию?

- Все мы хорошо знаем, какие огромные средства Кремль тратил в последние месяцы на то, чтобы расколоть западное сообщество в его отношении к этой войне. Кремль пытался транслировать на Западе тот нарратив, что чем больше Запад будет давать оружия Украине, тем дольше Украина сможет воевать, и война тогда не кончится.

Тем не менее, все это не сработало. Многие страны Европы, многие сообщества стран объявили Россию или государством-спонсором терроризма, или даже государством-террористом. Создаются институты, которые будут вершить правосудие над российскими военными преступниками. И, что самое главное, все больше стран стали понимать, что помогая Украине выиграть войну, они тем самым помогают и решить главную проблему человечества, которой является агрессивная Россия.

Все, конечно, понимают, что Россия еще долгое время будет оставаться головной болью для всех. Но все осознали, что с этой проблемой надо справляться, что от этой беды надо искать лекарство. Мировое сообщество взяло четкий курс на это, что было очень четко зафиксировано на встрече глав МИДов стран НАТО в Бухаресте.

- «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что американские дипломаты работают над организацией рабочей группы для координации поставок Украине генераторов, трансформаторов и другого оборудования, необходимого для срочного восстановления энергосети после российских атак. Образцом для этого начинания служит Контактная группа по обороне Украины, организованная по инициативе США в начале апреля. Реально ли создание «энергетического Рамштайна»? Не слишком ли запоздалой будет эта мера, если такой механизм будет создан только, допустим, к концу года?

- Я бы посоветовал всем тем господам, которые сейчас обсуждают, сколько трансформаторов и генераторов нужно Украине, подумать о том, что гораздо больше тысячи генераторов Украине сейчас погмогли бы 20-30 ракет с дальностью действия более трехсот километров. Я думаю, что если бы этот вид оружия поступил бы в распоряжение ВСУ, траснформаторы Укриане посылать было бы уже не нужно. Россия просто перестала бы бомбить энергообъекты Украины.

Мы не говорим о том, что этими ракетами нужно было бы сразу стрелять по Кремлю или по Санкт-Петербургу. Просто само наличие у Украины этих ракет оказало бы сдерживающее воздействие на Россию. Россия бы понимала, что на каждый ее удар по украинской электростанции будет следовать сокрушительный ответ.

Если бы у Украины были такие ракеты, террорист №1 стал бы поблагоразумнее. Поэтому я уверен, что сейчас Запад должен прежде всего дать Украине такое оружие, которое отучит Россию от привычки бомбить Украину варварским образом. И когда такое оружие Украина получит, тогда можно будет заниматься трансформаторами и генераторами, восстановлением энергетики Украины.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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