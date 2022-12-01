Пеэтер Тайм: глава МИДа Эстонии напоминает коллегам о святом долге Запада перед Украиной

Поэтому я думаю, что в словах президента о союзниках не было никакого специального внутриполитического подтекста. Мне кажется, он имел в виду, что все, чего Эстония достигла в качестве свободного государства в последние тридцать лет, было достигнуто в международном сотрудничестве. В сотрудничестве с союзниками, в открытом сотрудничестве со всем миром. И поэтому конфликтовать со своими союзниками — это довольно безрезультатная затея.

- Глава МИДа Эстонии Урмас Рейнсалу в ходе своего визита в Киев заявил, что страны Европы должны удвоить расходы на оборону в связи с войной в Украине, и добавил, что Эстония собирается тратить три процента ВВП на национальную оборону. Также Рейнсалу много говорил в Киеве о том, что Эстония будет продолжать во что бы то ни стало всеми средствами поддерживать Украину. Можно ли сказать, что это настолько базовые принципы эстонской внешней и оборонной политики, что все в этом смысле останется точно таким же при любом исходе мартовских выборов? Или же возможны сюрпризы?