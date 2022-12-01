Студия Postimees: поддержка Эстонией Украины не ослабнет при любых итогах выборов в Рийгикогу?

- Глава МИДа Эстонии Урмас Рейнсалу в ходе своего визита в Киев заявил, что страны Европы должны удвоить расходы на оборону в связи с войной в Украине, и добавил, что Эстония собирается тратить три процента ВВП на национальную оборону. Также Рейнсалу много говорил в Киеве о том, что Эстония будет продолжать во что бы то ни стало всеми средствами поддерживать Украину. Можно ли сказать, что это настолько базовые принципы эстонской внешней и оборонной политики, что все в этом смысле останется точно таким же при любом исходе мартовских выборов? Или же возможны сюрпризы?

- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские структуры сделают все возможное для того, чтобы РФ компенсировала нанесенный Украине ущерб, и что Еврокомиссия будет работать с Международным уголовным судом над созданием спецтрибунала по расследованию военных преступлений России. Можно ли сказать, что страны Запада приходят к общему выводу, что настоящим окончанием войны станет не только возвращение Украине всех оккупированных территорий, но и согласие РФ на выплату репараций и на предание ключевых фигур путинского режима международному правосудию?

- «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что американские дипломаты работают над организацией рабочей группы для координации поставок Украине генераторов, трансформаторов и другого оборудования, необходимого для срочного восстановления энергосети после российских атак. Образцом для этого начинания служит Контактная группа по обороне Украины, организованная по инициативе США в начале апреля. Реально ли создание «энергетического Рамштайна»? Не слишком ли запоздалой будет эта мера, если такой механизм будет создан только, допустим, к концу года?