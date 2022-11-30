Ключевыми словами проекта городского бюджета на следующий год в сфере образования являются повышение зарплаты учителям школ и детских садов, увеличение предельной ставки покрытия расходов на питание в учебных заведениях, а также инвестиции.
В следующем году повысят зарплату столичным учителям
По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, в следующем году город намерен повысить зарплату как учителям общеобразовательных школ и детских садов, так и школ по интересам.
«На следующий год предусмотрены дополнительные средства в размере 23,5 млн евро для повышения заработной платы учителей, опорных специалистов, помощников учителей, а также другого персонала учебных заведений. Рост заработной платы зависит от должности, он будет составлять от 10 до 24 процентов. Например, минимальная ставка зарплаты учителей детских садов и школ по интересам вырастет в том же объеме, что и у школьных учителей и опорных специалистов – с 1412 до 1749 евро в месяц, то есть на 24 процента», – пояснил вице-мэр.
В свете стремительного роста цен в следующем году город откажется от повышения платы за место в детском саду, размер которой привязан к минимальной зарплате, поскольку финансовая уверенность семей снизилась.
«Учитывая общее удорожание жизни, размер платы за детский сад останется на прежнем уровне, что позволит поддержать семьи с маленькими детьми. Еще в 2021 году мы изменили принципы освобождения от платы за место в детском саду и упразднили плату за детский сад начиная со второго ребенка в семье, – уточнил Белобровцев.
«Для покрытия этих расходов в бюджете на 2023 год запланировано 4,6 млн евро. Мы также выделим дополнительные средства для покрытия расходов на питание в детских садах и школах, поскольку для некоторых детей школьный обед может быть единственным горячим питанием за день».
Согласно проекту городского бюджета, с 1 января 2023 года предельная ставка покрытия расходов на питание в ясельных группах увеличится с 1,80 до 2,70 евро, а в группах детского сада – с двух до трех евро в день. На покрытие расходов на питание в детских садах в бюджете 2023 года предусмотрено 9,2 млн евро. Стоимость школьного обеда будет дополнительно увеличена на 24 цента до 1,80 евро. Наряду с государственным пособием из средств городского бюджета планируется дополнительно выделить 6,4 млн евро для покрытия расходов на школьное питание.
Инвестиции в сферу образования в следующем году составят 49,2 млн евро, то есть 22,6 процента от общего объема инвестиций, занимая второе место после инвестиций, которые будут направлены в строительство дорог и улиц.
«Помимо прекрасного образования, которое дают столичные школы, важна также среда, способствующая развитию знаний и навыков. Поэтому в наступающем году город продолжит реновацию школ по интересам, общеобразовательных школ и детских садов. Помимо этого, мы будем уделять внимание модернизации вентиляционных систем в образовательных учреждениях», – сказал Белобровцев.
В 2023 году будет завершено строительство нового здания Мустамяэской школы по интересам (ранее – Мустамяэский дом детского творчества). Старое здание было снесено, и на его месте идет строительство нового здания, отвечающего потребностям школы. На эти цели в бюджете заложено два млн евро. В следующем году также будет завершена реновация Таллиннской художественной школы, на что выделено около 4,5 млн евро.
В следующем году Таллинн инвестирует в реновацию и проектирование детских садов около 30,2 млн евро. В 2023 году после полной реновации откроются детские сады Винди, Рыымупеса, Асундузе, Келлукезе и Меривялья. Строительные работы начнутся в детских садах Кристийне, Мяннику, Магдалеэна, Мяннимудила и Маасика.
Начнется или продолжится проектирование зданий еще четырех детских садов, в том числе нового детского сада Мануфактуури, а также пристройки к детскому саду Веэризе. Кроме того, в общей сложности два миллиона евро будет выделено на ремонт детских садов и приведение в порядок территорий. Школам на эти цели предусмотрено 2,25 млн евро.
В 2023 году также будет начато или продолжено проектирование зданий нескольких школ: центра по интересам «Кулло», пристроек к гимназии имени Якоба Вестхольма и Таллиннской реальной школе, школы Хелени, создания пристройки и реновации старого здания основной школы Ныммеской гимназии (Раудтеэ, 55), а также Ныммеской основной школы. На проектирование запланировано 3,85 млн евро.
Кроме того, на следующий год запланирован ремонт фасадов зданий Ваналиннаской образовательной коллегии (Олевимяги, 8 и 10), а также начало реновации расположенного по адресу Тарту мнт, 23 здания с целью создания дополнительных помещений для учебных классов Таллиннской 21-й школы. На эти работы выделено 1,75 млн евро.
На модернизацию систем отопления и вентиляции в учебных заведениях города в следующем году предусмотрено 1,2 млн евро.