В следующем году повысят зарплату столичным учителям

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, в следующем году город намерен повысить зарплату как учителям общеобразовательных школ и детских садов, так и школ по интересам.

«На следующий год предусмотрены дополнительные средства в размере 23,5 млн евро для повышения заработной платы учителей, опорных специалистов, помощников учителей, а также другого персонала учебных заведений. Рост заработной платы зависит от должности, он будет составлять от 10 до 24 процентов. Например, минимальная ставка зарплаты учителей детских садов и школ по интересам вырастет в том же объеме, что и у школьных учителей и опорных специалистов – с 1412 до 1749 евро в месяц, то есть на 24 процента», – пояснил вице-мэр.

В свете стремительного роста цен в следующем году город откажется от повышения платы за место в детском саду, размер которой привязан к минимальной зарплате, поскольку финансовая уверенность семей снизилась.

«Учитывая общее удорожание жизни, размер платы за детский сад останется на прежнем уровне, что позволит поддержать семьи с маленькими детьми. Еще в 2021 году мы изменили принципы освобождения от платы за место в детском саду и упразднили плату за детский сад начиная со второго ребенка в семье, – уточнил Белобровцев.