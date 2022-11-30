«Иногда загоралась красная лампочка»: клиент обвинил дилера Toyota в поломке двигателя

Владелец автомобиля заявил, что масло в двигателе автомобиле менялось где-то 10 000 км назад в сторонней мастерской. В 13.00 потребителю снова позвонили из сервисного центра и сообщили, что был почищен датчик давления турбины, а также проведена пробная поездка, по итогам которой ошибки больше не появлялись. В то же время клиенту сообщили, что двигатель издает странные звуки.