В Комиссию по рассмотрению потребительских жалоб обратился клиент, который отвез свой автомобиль Toyota в фирму Amserv Auto для проведения диагностики, так как на приборной панели машины периодически горели сообщения об ошибке. После посещения дилера у машины застучал двигатель. Клиент во всем обвинил работников сервисного центра. После изучения материалов дела комиссия все же встала на сторону продавца.
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«Иногда загоралась красная лампочка»: клиент обвинил дилера Toyota в поломке двигателя
«Иногда загоралась красная лампочка»: клиент обвинил дилера Toyota в поломке двигателя