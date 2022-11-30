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«Иногда загоралась красная лампочка»: клиент обвинил дилера Toyota в поломке двигателя

rus.postimees.ee
«Иногда загоралась красная лампочка»: клиент обвинил дилера Toyota в поломке двигателя
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Одометр. Иллюстративный снимок.
Одометр. Иллюстративный снимок. Фото: Erik Tikan

В Комиссию по рассмотрению потребительских жалоб обратился клиент, который отвез свой автомобиль Toyota в фирму Amserv Auto для проведения диагностики, так как на приборной панели машины периодически горели сообщения об ошибке. После посещения дилера у машины застучал двигатель. Клиент во всем обвинил работников сервисного центра. После изучения материалов дела комиссия все же встала на сторону продавца.

Владелец автомобиля заявил, что масло в двигателе автомобиле менялось где-то 10 000 км назад в сторонней мастерской. В 13.00 потребителю снова позвонили из сервисного центра и сообщили, что был почищен датчик давления турбины, а также проведена пробная поездка, по итогам которой ошибки больше не появлялись. В то же время клиенту сообщили, что двигатель издает странные звуки.

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