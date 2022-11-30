В сентябре полиция Ида-Вирумаа проверила, насколько легко несовершеннолетние могут покупать алкоголь в магазинах. В 48 из 100 магазинов, выбранных для тестирования, продавали спиртные напитки без проверки возраста молодых людей.
Контрольная закупка ⟩ Молодежь в Ида-Вирумаа беспрепятственно смогла купить алкоголь
По данным Восточной префектуры Департамента полиции и погранохраны, проверки проводились 19-летними молодыми людьми, задачей которых было определить, будут ли продавцы проверять их возраст и запрашивать удостоверение личности при продаже алкоголя.
«Цель контрольной закупки не в том, чтобы привлечь кого-то к ответственности, а в том, чтобы обратить внимание предпринимателей и продавцов на закон, чтобы при покупке алкоголя они всегда удостоверялись в возрасте покупателя, ограничивая доступность алкоголя для несовершеннолетних, – заявили в Восточной префектуре. – В Законе об алкоголе четко прописано, что при передаче алкогольного напитка продавец должен установить возраст покупателя на основании документа, удостоверяющего личность. Возраст не нужно устанавливать только в том случае, если покупатель явно достиг совершеннолетия или известен продавцу. Поэтому, если у вас есть хоть малейшее сомнение, вы не должны продавать алкоголь покупателю».
Каждому магазину в Ида-Вирумаа, где было выявлено нарушение закона, полиция отправит уведомление. Позже в этом году на предприятиях, где выявили проблему, будет проведена повторная проверка.
Полиция призывает все магазины розничной торговли, заведения общепита, заправочные станции и увеселительные заведения следить за тем, чтобы как алкогольная, так и табачная продукция была доступна только для совершеннолетних лиц.