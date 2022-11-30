Контрольная закупка ⟩ Молодежь в Ида-Вирумаа беспрепятственно смогла купить алкоголь

«Цель контрольной закупки не в том, чтобы привлечь кого-то к ответственности, а в том, чтобы обратить внимание предпринимателей и продавцов на закон, чтобы при покупке алкоголя они всегда удостоверялись в возрасте покупателя, ограничивая доступность алкоголя для несовершеннолетних, – заявили в Восточной префектуре. – В Законе об алкоголе четко прописано, что при передаче алкогольного напитка продавец должен установить возраст покупателя на основании документа, удостоверяющего личность. Возраст не нужно устанавливать только в том случае, если покупатель явно достиг совершеннолетия или известен продавцу. Поэтому, если у вас есть хоть малейшее сомнение, вы не должны продавать алкоголь покупателю».