Ученица Школы Свободы: Эстония – маленькая страна, но с большим сердцем

Этот материал был отмечен жюри творческого конкурса для молодежи «Наше общее будущее в Эстонии», медиа-партнером которого выступил Rus.Postimees. Конкурс организовало МВД Эстонии по случаю Дня гражданина.

Украина – моя Родина. Харьков – место и город, в котором в 2007 году я родилась и росла, обошла каждый уголок и знала каждую его улицу. Но события 24 февраля 2022 года навсегда изменили привычный быт и устройство не только Украины, но и всего человечества. Жизнь каждого из нас изменилась. Я не стала исключением. Я потеряла привычную, на мой взгляд, обычную и монотонную жизнь девятиклассницы, имеющей обычную школьную жизнь, спортивные тренировки, отдых по выходным и праздникам с друзьями и семьей, лучших подруг и не всегда любимых одноклассников, и ситуация заставила задуматься о будущем. Ведь все, что я имела, наверное, не ценила.

Ценности поменялись, полностью и в один миг. Жизнь изменилась. И она не будет прежней.