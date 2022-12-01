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Ученица Школы Свободы: Эстония – маленькая страна, но с большим сердцем

Анжела Болжеларская
Ученица Школы Свободы: Эстония – маленькая страна, но с большим сердцем
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Девочка.
Девочка. Фото: Lilija Loz/Shutterstock

Будущее... Будущее – это то, что нас ждет, что обязательно произойдет с нами. Получается, что это наша жизнь, которую мы сами себе создаем. Поэтому будущее зависит от меня, от соседа в окне напротив моего дома, от женщины, выгуливающей утром собачку, от водителя автобуса, учителя в школе и рабочего на заводе. Будущее зависит от того посыла, который мы несем: положительного или отрицательного, полного радости и надежд или утопических идей. Будущее никто не может предсказать точно или спрогнозировать, но самое главное, что мы можем поспособствовать его развитию.

Этот материал был отмечен жюри творческого конкурса для молодежи «Наше общее будущее в Эстонии», медиа-партнером которого выступил Rus.Postimees. Конкурс организовало МВД Эстонии по случаю Дня гражданина.

Украина – моя Родина. Харьков – место и город, в котором в 2007 году я родилась и росла, обошла каждый уголок и знала каждую его улицу. Но события 24 февраля 2022 года навсегда изменили привычный быт и устройство не только Украины, но и всего человечества. Жизнь каждого из нас изменилась. Я не стала исключением. Я потеряла привычную, на мой взгляд, обычную и монотонную жизнь девятиклассницы, имеющей обычную школьную жизнь, спортивные тренировки, отдых по выходным и праздникам с друзьями и семьей, лучших подруг и не всегда любимых одноклассников, и ситуация заставила задуматься о будущем. Ведь все, что я имела, наверное, не ценила.

Ценности поменялись, полностью и в один миг. Жизнь изменилась. И она не будет прежней.

Жизнь привела меня в замечательную страну Эстонию, о которой ранее не думала и не мечтала. Сейчас свое будущее я строю в этой доброжелательной стране и с очень отзывчивыми людьми. Именно в Эстонии мои мечты стали более явными, а планы досягаемыми. Сегодня я вижу возможность обучения любимой профессии – работе с лошадьми и людьми. Профессия коневода. Что может быть прекрасней? С пяти лет лошади были моей мечтой, которая подвигла меня заниматься спортивными тренировками на лошади, чтобы быть чаще с любимым животными.

Оказалось, в Эстонии есть училища по обучению именно профессии моей мечты. Потом я мечтаю окончить ветеринарный институт, чтобы иметь возможность лечить животных и таким образом приносить пользу обществу. Познания в области коневодства и ветеринарии открывают возможность к осуществлению еще одной моей заветной цели – открытию конюшни в Европе класса люкс с возможностью обучения детей различными видами конного спорта: выездка, конкур, троеборье.

Ведь главное в жизни – видеть конечную цель и настроиться на результат. Я прекрасно понимаю, что все мои мечты и планы, которым суждено сбыться лишь при условии постоянного обучения, работы над собой и выполнении девиза «Вперед, только вперед». Сегодня я к готова к этому нелегкому пути.

«Эстония – маленькая страна, но с большим сердцем», – сегодня я, как никто, верю в эти слова. И для меня это не просто слова, а поступки. Эстония помогает всем, чем может на моем пути: новая и современная Школа Свободы в Таллинне для обучения детей, профессиональный и блестящий педагогический состав школы, бесплатная возможность поступления в училище или колледж для дальнейшего обучения, предоставление большого количества кружков в городе для подростков и школьников, наличие возможности легальной подработки для подростков (так как моя цель требует немалых финансовых вложений).

Богатая природы Эстонии также способствует моральному и духовному комфорту: тропы здоровья для проведения досуга на свежем воздухе, парки, зоны отдыха в каждом городе и спортивные площадки. В такой стране, как Эстонии, хочется жить и строить будущее!

Украина обязательно победит в этой нелегкой войне. Я горжусь своим украинским гражданством и тем, что я – украинка. Украинскую доброту, отзывчивость и большой потенциал я обязательно покажу, поделюсь и буду беречь в новой стране, в Эстонии. Все, чего смогу добиться в профессиональной и социальной сфере, будет благодаря двум странам, оставившим след в моем сердце навсегда: Украине, которая дала мне жизнь и старт, и Эстонии, которая встретила, приняла и ведет за собой дальше. Будущее в Эстонии я хочу видеть чистым, светлым, здоровым, правильным и чтобы не было войн.

Этот материал стал победителем в возрастной категории 14-18 лет в творческом конкурсе для молодежи «Наше общее будущее в Эстонии», организованном Министерством внутренних дел. Цель конкурса была в том, чтобы молодые жители Эстонии, чей родной язык не является эстонским, подумали, помечтали и создали творческие работы в различных жанрах, которые рассказали бы об их видении будущего Эстонии и сплоченности нашего общества. Rus.Postimees выступил медиапартнером конкурса.

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