Будущее... Будущее – это то, что нас ждет, что обязательно произойдет с нами. Получается, что это наша жизнь, которую мы сами себе создаем. Поэтому будущее зависит от меня, от соседа в окне напротив моего дома, от женщины, выгуливающей утром собачку, от водителя автобуса, учителя в школе и рабочего на заводе. Будущее зависит от того посыла, который мы несем: положительного или отрицательного, полного радости и надежд или утопических идей. Будущее никто не может предсказать точно или спрогнозировать, но самое главное, что мы можем поспособствовать его развитию.
Ученица Школы Свободы: Эстония – маленькая страна, но с большим сердцем
Этот материал был отмечен жюри творческого конкурса для молодежи «Наше общее будущее в Эстонии», медиа-партнером которого выступил Rus.Postimees. Конкурс организовало МВД Эстонии по случаю Дня гражданина.
Украина – моя Родина. Харьков – место и город, в котором в 2007 году я родилась и росла, обошла каждый уголок и знала каждую его улицу. Но события 24 февраля 2022 года навсегда изменили привычный быт и устройство не только Украины, но и всего человечества. Жизнь каждого из нас изменилась. Я не стала исключением. Я потеряла привычную, на мой взгляд, обычную и монотонную жизнь девятиклассницы, имеющей обычную школьную жизнь, спортивные тренировки, отдых по выходным и праздникам с друзьями и семьей, лучших подруг и не всегда любимых одноклассников, и ситуация заставила задуматься о будущем. Ведь все, что я имела, наверное, не ценила.
Ценности поменялись, полностью и в один миг. Жизнь изменилась. И она не будет прежней.
Жизнь привела меня в замечательную страну Эстонию, о которой ранее не думала и не мечтала. Сейчас свое будущее я строю в этой доброжелательной стране и с очень отзывчивыми людьми. Именно в Эстонии мои мечты стали более явными, а планы досягаемыми. Сегодня я вижу возможность обучения любимой профессии – работе с лошадьми и людьми. Профессия коневода. Что может быть прекрасней? С пяти лет лошади были моей мечтой, которая подвигла меня заниматься спортивными тренировками на лошади, чтобы быть чаще с любимым животными.
Оказалось, в Эстонии есть училища по обучению именно профессии моей мечты. Потом я мечтаю окончить ветеринарный институт, чтобы иметь возможность лечить животных и таким образом приносить пользу обществу. Познания в области коневодства и ветеринарии открывают возможность к осуществлению еще одной моей заветной цели – открытию конюшни в Европе класса люкс с возможностью обучения детей различными видами конного спорта: выездка, конкур, троеборье.
Ведь главное в жизни – видеть конечную цель и настроиться на результат. Я прекрасно понимаю, что все мои мечты и планы, которым суждено сбыться лишь при условии постоянного обучения, работы над собой и выполнении девиза «Вперед, только вперед». Сегодня я к готова к этому нелегкому пути.
«Эстония – маленькая страна, но с большим сердцем», – сегодня я, как никто, верю в эти слова. И для меня это не просто слова, а поступки. Эстония помогает всем, чем может на моем пути: новая и современная Школа Свободы в Таллинне для обучения детей, профессиональный и блестящий педагогический состав школы, бесплатная возможность поступления в училище или колледж для дальнейшего обучения, предоставление большого количества кружков в городе для подростков и школьников, наличие возможности легальной подработки для подростков (так как моя цель требует немалых финансовых вложений).
Богатая природы Эстонии также способствует моральному и духовному комфорту: тропы здоровья для проведения досуга на свежем воздухе, парки, зоны отдыха в каждом городе и спортивные площадки. В такой стране, как Эстонии, хочется жить и строить будущее!
Украина обязательно победит в этой нелегкой войне. Я горжусь своим украинским гражданством и тем, что я – украинка. Украинскую доброту, отзывчивость и большой потенциал я обязательно покажу, поделюсь и буду беречь в новой стране, в Эстонии. Все, чего смогу добиться в профессиональной и социальной сфере, будет благодаря двум странам, оставившим след в моем сердце навсегда: Украине, которая дала мне жизнь и старт, и Эстонии, которая встретила, приняла и ведет за собой дальше. Будущее в Эстонии я хочу видеть чистым, светлым, здоровым, правильным и чтобы не было войн.
Этот материал стал победителем в возрастной категории 14-18 лет в творческом конкурсе для молодежи «Наше общее будущее в Эстонии», организованном Министерством внутренних дел. Цель конкурса была в том, чтобы молодые жители Эстонии, чей родной язык не является эстонским, подумали, помечтали и создали творческие работы в различных жанрах, которые рассказали бы об их видении будущего Эстонии и сплоченности нашего общества. Rus.Postimees выступил медиапартнером конкурса.