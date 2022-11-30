Жизнь налаживается? Инфляция в Эстонии пошла на спад

Эстония следует по этому показателю за Латвией, где, по предварительным данным, годовая инфляция удержалась в ноябре на октябрьской отметке 21,7 процента – это самый высокий показатель инфляции в еврозоне за месяц. В Литве рост цен в ноябре несколько замедлился до одного уровня с Эстонией – 21,4 процента, сообщает Eurostat.

За Балтийскими странами следует Словакия, где инфляция за месяц выросла с 14,5 до 15,1 процента. Среди тех стран еврозоны, данными по которым располагает Eurostat, самая низкая инфляция зафиксирована в ноябре в Испании (6,6 процента), Франции (7,1 процента) и на Мальте (7,2 процента).

В ноябре рост инфляции в еврозоне сильнее всего поощряли цены на энергоносители (34,9 процента). За ними следовали цены на продукты питания, напитки и табак (13,6 процента), промышленные товары (6,1 процента) и услуги (4,2 процента).