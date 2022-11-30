ФОТО ⟩ Унесший две жизни пожар мог начаться из-за удлинителя

Соседка Пия, проживающая примерно в 200 метрах от места трагедии, рассказала, что Калев, живший на хуторе Андра, был одиноким пенсионером. Накануне вечером его посетил друг, который в основном живет в Таллинне, но имеет дачу в Хяэдемеэсте.

«Мой муж пошел в туалет между тремя и четырьмя часами утра и увидел оранжевое свечение из окна, но подумал, что, поскольку в доме гость, то там горит свет, – сказала Пия. – Однако между пятью и шестью муж зашел на кухню и закричал, что дом Калева горит. Тогда пламя уже было снаружи».

Сообщение о возгорании поступило в Центр тревоги в 5:23. Звонившим был местный житель, который по дороге на работу увидел горящий дом.

Спасатели отреагировали на пожар усиленным составом. Фото: Urmas Luik

Спасатели отреагировали на происшествие усиленным составом: прибыли команды из Хяэдемеэсте, Пярну и Килинги-Нымме, а также спасатели-добровольцы Тали. Пожарные сразу же приступили к тушению жилого дома размером 9х10 метров, но, к сожалению, вскоре обнаружили тела двух мужчин.

В девять часов спасатели, полиция и криминалисты находились вокруг сгоревшей фермы Андры. На месте была машина скорой помощи. Работы по тушению были закончены, пожарные складывали оборудование. Следователь установил, что возгорание могло начаться из-за удлинителя.