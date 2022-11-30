В деревне Уриссааре волости Хяэдемеэсте, где проживает примерно сотня жителей, сегодня рано утром произошла трагедия: в результате пожара в доме погибли двое мужчин.
ФОТО ⟩ Унесший две жизни пожар мог начаться из-за удлинителя
Соседка Пия, проживающая примерно в 200 метрах от места трагедии, рассказала, что Калев, живший на хуторе Андра, был одиноким пенсионером. Накануне вечером его посетил друг, который в основном живет в Таллинне, но имеет дачу в Хяэдемеэсте.
«Мой муж пошел в туалет между тремя и четырьмя часами утра и увидел оранжевое свечение из окна, но подумал, что, поскольку в доме гость, то там горит свет, – сказала Пия. – Однако между пятью и шестью муж зашел на кухню и закричал, что дом Калева горит. Тогда пламя уже было снаружи».
Сообщение о возгорании поступило в Центр тревоги в 5:23. Звонившим был местный житель, который по дороге на работу увидел горящий дом.
Спасатели отреагировали на происшествие усиленным составом: прибыли команды из Хяэдемеэсте, Пярну и Килинги-Нымме, а также спасатели-добровольцы Тали. Пожарные сразу же приступили к тушению жилого дома размером 9х10 метров, но, к сожалению, вскоре обнаружили тела двух мужчин.
В девять часов спасатели, полиция и криминалисты находились вокруг сгоревшей фермы Андры. На месте была машина скорой помощи. Работы по тушению были закончены, пожарные складывали оборудование. Следователь установил, что возгорание могло начаться из-за удлинителя.
На участке хутора, расположенном у дороги, было еще три деревянных подсобных строения, до которых, к счастью, огонь не добрался. Домам, расположенным по соседству, ничего не угрожает: ближайшие соседи живут в 100-200 метрах от горевшего дома.
Соседка Пия будет вспоминать о соседе только добрыми словами. «Он был очень тихим и порядочным человеком, никогда никого не ругал, – сказала она. – Мы очень хорошо ладили. Всегда помогал, с хорошим чувством юмора».
По словам Пии, лучшего соседа трудно было бы и пожелать: они прожили рядом друг с другом 17 лет, но никаких проблем никогда не возникало.
Соседка не верит, что пожар мог начаться по неосторожности. Она подтвердила, что Калев всегда был очень трудолюбив и заботился о доме.
Пия не очень хорошо знала другого мужчину, погибшего в огне, зная только, что ему было 40–50 лет и что у него остались жена и сын-подросток.
В сгоревшем доме не было датчиков дыма и угарного газа.
Спасательный департамент напоминает, что исправный дымовой датчик помогает обнаружить возгорание на начальной стадии и дает возможность безопасно покинуть здание. Также с этого года в домах с твердотопливными печами обязателен датчик угарного газа.