Мошенники собирают налоги вместо Omniva

В мошеннических письмах, рассылаемых от имени Omniva, утверждается, что возникли проблемы с доставкой посылки и необходимо оплатить таможенный налог. К электронному письму прикреплена ссылка, при открытии которой открывается смоделированная домашняя страница Omniva, где вас попросят ввести данные вашей банковской карты.

Полиция предупреждает, что это мошенничество, и эти электронные письма должны быть удалены. Опознать такое письмо можно по странному адресу электронной почты, например, noreplay@bkkb.com. Также встречаются опечатки и ссылки, которые при открытии похожи на сайт компании Omniva, но на главную страницу перейти нельзя.