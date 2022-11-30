Ср, 30.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Мошенники собирают налоги вместо Omniva

rus.postimees.ee
Мошенники собирают налоги вместо Omniva
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Автомат Omniva для посылок был установлен перед магазином Uhtna.
Автомат Omniva для посылок был установлен перед магазином Uhtna. Фото: Facebook

Департамент полиции и погранохраны предостерегает отправителей посылок о мошеннических письмах, распространяющихся от имени Omniva. 

В мошеннических письмах, рассылаемых от имени Omniva, утверждается, что возникли проблемы с доставкой посылки и необходимо оплатить таможенный налог. К электронному письму прикреплена ссылка, при открытии которой открывается смоделированная домашняя страница Omniva, где вас попросят ввести данные вашей банковской карты.

Полиция предупреждает, что это мошенничество, и эти электронные письма должны быть удалены. Опознать такое письмо можно по странному адресу электронной почты, например, noreplay@bkkb.com. Также встречаются опечатки и ссылки, которые при открытии похожи на сайт компании Omniva, но на главную страницу перейти нельзя.

Ключевые слова
Наверх