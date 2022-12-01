История Эстонии является одной из богатейших, если на самой богатой из историй среди стран мира. Древние эсты, пришедшие на территорию Эстонии более трех тысяч лет назад, передали современному эстонскому народу множество важных культурных, общественных и гуманистических ценностей.
Мнение ⟩ Будущее Эстонии связано с ее разносторонним, креативным и толерантным обществом
Этот материал был отмечен жюри творческого конкурса для молодежи «Наше общее будущее в Эстонии», медиа-партнером которого выступил Rus.Postimees. Конкурс организовало МВД Эстонии по случаю Дня гражданина.
Любовь к природе и всем уголкам своей родины, забота о ближнем и уважение своих одноземельцев – эти ценности помогли эстонскому народу, или как эстонцы называли себя до периода пробуждения maarahvas, сохранить свой идентитет и обычаи, несмотря на сложную историю, омраченную периодами вассалитета под христианскими орденами, империями Северной и Восточной Европы и оккупацией тоталитарными режимами XX века. Эти события, безусловно, повлияли на то, кто такие эстоноземельцы сегодня и как они живут. Невзирая на все трудности, эстонский народ придерживался и с тех пор придерживается принципов демократии и независимости.
В современной Эстонии все более стремительно распространяется идея мультикультурализма. По данным Департамента статистики Эстонии, в стране проживает более 200 разных национальностей из различных стран Азии, Африки, Европы, Северной и Южной Америки. Такой разносторонний демографический фон позволяет эстоноземельцам расширять свой кругозор, делиться своим опытом и получать новые навыки и знания от других национальностей и народов. Некоторым людям непривычно видеть свою страну мультикультурной и разнородной, в связи с этим возникает боязнь тех, кто отличается. Этот страх и побуждает данных людей к дискриминации, харассменту и унижению групп людей, которые являются меньшинством.
Но я неизменно верю в то, что будущее Эстонии неотъемлемо связано с ее разносторонним, креативным и толерантным обществом. О своем представлении я и хотел бы написать в этом эссе.
Будущее Эстонии для меня видится светлым. По примеру истории государств Западной Европы, уровень жизни Эстонской Республики будет повышаться с каждым годом, как уже происходит на данный момент. В государстве будет выстроена система социальной поддержки таким образом, что у каждого гражданина будет возможность получить медицинские услуги за небольшую плату. На данный момент не все услуги, предлагаемые медицинскими учреждениями, финансово доступны всем слоям населения. В будущей Эстонии я надеюсь увидеть полное медицинское страхование для всех групп населения, независимо от возраста и заработка.
В моей Эстонии будущего у каждого человека будет возможность свободно выражать себя как личность. Эстонское арт-сообщество связывает эстоноземельцев с их корнями и прошлым, вне зависимости от их национальности и страны рождения. В Эстонии будущего я хочу увидеть общество, где каждый индивидуум может практиковать свои обычаи и традиции без осуждения со стороны остальных. Будь то религия, любовь или праздники.
Эстония может пойти по пути такой концепции интеграции как «салатница», согласно которой представители различных культур придерживаются единства и работают во имя общей цели, но также и сохраняют свои культурные ценности и традиции. Такая концепция уже существует в Соединенных Штатах Америки, где благодаря обширной иммиграции этнический состав очень разносторонний. Будущая Эстония не окажется исключением. Благодаря этому, в Эстонии любому человеку будет комфортно жить, чувствуя себя не только членом единого народа государства, но и группы людей с общими обычаями.
В будущей Эстонии я вижу учителей, которые с большим удовольствием делятся своими знаниями с детьми и подростками всех возрастов. Будущая Эстония – эта страна с одними из самых образованных и начитанных людей в мире; с людьми, которым близки принципы гуманизма и демократического общества, где ни один голос гражданина не заглушается цензурой и репрессиями.
Будущая Эстония – это страна передовых инфотехнологий. Запуск э-голосования в 2005 году показал уровень развития передовых технологий в Эстонии. Я хотел бы видеть в будущем Эстонии дальнейшее развитие интернет-технологий и их вклад в развитие общества республики.
Сплоченность эстонского общества, по моему мнению, пострадала из-за пандемии коронавируса, последовавшего за ней мирового экономического кризиса и вторжения России в Украину. Теории заговора о коронавирусе, повышение цены на товары и услуги, напряженность в мире создали напряженность и в эстонском обществе. Стало уделяться больше внимания различиям между эстоноговорящим и русскоговорящим населением страны.
Я человек, живущий в Ида-Вирумаа, свободно говорящий как на эстонском, так и на русском языке, ощущаю это и на себе. С обеих сторон появляются личности, которые мешают достичь компромисса, лишь обвиняя противоположную сторону в отказе в сотрудничестве. Мне становится больно от того, что люди, считающие Эстонию своей родиной, своими популистскими высказываниями лишь отдаляют нас друг от друга.
Но как же в такой ситуации убедить друг друга работать вместе и едино, дабы достичь общей цели? Я считаю, что в данном случае основы психологии – верный способ повернуть ситуацию в положительную сторону. Наличие диалога – одна из главных частей успешного компромисса. Если обе стороны не в состоянии слышать и слушать друг друга, то переговоры на дадут никаких плодов.
В ходе дискуссии всегда можно найти точки соприкосновения. У каждой группы есть свои проблемы, и проблемы часто могут оказаться общими. Будь это бедность, безработица или ментальное здоровье – поиск общих проблем даст нам возможность более эффективно решить их. Чем больше мнений будет услышано и принято во внимание, тем больше вероятность найти успешное и действенное решение. Но общими могут быть не только проблемы, но и ценности.
В большинстве культур мира ценится семья, родной край и помощь нуждающимся. Если мы сможем забыть о том, что нас разъединяет и отталкивает друг от друга, и задуматься о том, чего у нас общего, то стремление быть первыми несомненно даст нам мотивацию достичь той самой «Эстонии будущего».
В заключение хочу упомянуть то, что будущее никаким образом точно предсказать нельзя, но можно мотивировать себя и окружающих на создание будущего, в котором каждому человеку будет место, где все будут уважать своих соотечественников независимо от их расы, этноса и гендера. Я уверен в том, что общими усилиями и молодого, и более старшего поколения, наше общее будущее будет полным инновативных открытий, невообразимых объектов искусства, неповторимой музыки, и людей, которые рады жить в Эстонии и будут готовы сохранить ее для будущих поколений с ее наилучшими достижениями и заслугами.
Данный материал стал победителем в возрастной категории 19-23 года в творческом конкурсе для молодежи «Наше общее будущее в Эстонии», организованном Министерством внутренних дел. Цель конкурса была в том, чтобы молодые жители Эстонии, чей родной язык не является эстонским, подумали, помечтали и создали творческие работы в различных жанрах, которые рассказали бы об их видении будущего Эстонии и сплоченности нашего общества. Rus.Postimees выступил медиапартнером конкурса.