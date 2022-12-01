Мнение ⟩ Будущее Эстонии связано с ее разносторонним, креативным и толерантным обществом

В будущей Эстонии я вижу учителей, которые с большим удовольствием делятся своими знаниями с детьми и подростками всех возрастов. Будущая Эстония – эта страна с одними из самых образованных и начитанных людей в мире; с людьми, которым близки принципы гуманизма и демократического общества, где ни один голос гражданина не заглушается цензурой и репрессиями.

Будущая Эстония – это страна передовых инфотехнологий. Запуск э-голосования в 2005 году показал уровень развития передовых технологий в Эстонии. Я хотел бы видеть в будущем Эстонии дальнейшее развитие интернет-технологий и их вклад в развитие общества республики.

Сплоченность эстонского общества, по моему мнению, пострадала из-за пандемии коронавируса, последовавшего за ней мирового экономического кризиса и вторжения России в Украину. Теории заговора о коронавирусе, повышение цены на товары и услуги, напряженность в мире создали напряженность и в эстонском обществе. Стало уделяться больше внимания различиям между эстоноговорящим и русскоговорящим населением страны.

Я человек, живущий в Ида-Вирумаа, свободно говорящий как на эстонском, так и на русском языке, ощущаю это и на себе. С обеих сторон появляются личности, которые мешают достичь компромисса, лишь обвиняя противоположную сторону в отказе в сотрудничестве. Мне становится больно от того, что люди, считающие Эстонию своей родиной, своими популистскими высказываниями лишь отдаляют нас друг от друга.