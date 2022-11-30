Союз защиты животных Эстонии по-прежнему ежедневно получает просьбы о помощи от жителей Украины, животные которых больны или нуждаются в еде. Одним из нуждающихся в помощи является Карат, которому вместе с семьей чудом удалось спастись от града бомб.
Собака, спасшаяся от бомбежек в Украине, попала на лечение в Эстонию
В союзе не скрывают, что на данный момент пожертвований для украинских животных приходит очень мало, а количество нуждающихся по-прежнему огромное.
Недавно в союз обратилась семья шестилетнего пса Карата, которому пришлось пройти через настоящий ад, чтобы попасть в Эстонию. Семье, которая проживала в городе Херсоне, удалось чудом сбежать через Польшу, а оттуда в Эстонию.
«Танки курсировали по улицам Херсона, наезжая на уезжающие автомобили. Семья только перебралась через мост, который вслед за ними разбомбили. На дороге, расположенной между заминированными полями, по колонне была открыта автоматная очередь. Большинство пассажиров колонны были убиты. Семья Ирины решила рискнуть и выехала из колонны и поехать по заминированному полю. В конце концов, уже не имело значения, погибнуть в колонне или взлететь на воздух от подрыва на мине. Им повезло, они не напоролись на мину», – описали в союзе испытания, которые пережила семья, бежавшая из Украины.
При этом семья ни на секунду не подумала оставить своего четвероногого друга, прошедшего весь этот путь вместе с ними, хотя пересечь границы с собакой было гораздо сложнее, чем без нее. Во время побега были также израсходованы все денежные запасы Ирины.
Если до сих пор удавалось в Таллинне как-то справляться, в какой-то момент семью снова настиг тяжелый удар – Карат заболел. «Ему стало очень плохо: его рвало, у него начался понос, он не хотел есть и лежал пластом. К счастью, с просьбой о помощи обратились в Союз защиты животных Эстонии, который немедленно направил собаку в отделение неотложной помощи для животных, где у него диагностировали лептоспироз».
Какое-то время казалось, что Карату уже лучше, он лечился дома, но через несколько дней его состояние снова стало критическим. Очередная поездка в скорую помощь под капельницами, и пес снова начал бороться за свою жизнь. Его показания почек были настолько плохими, что машина не могла их измерить. Болезнь поразила почки. «Некоторое время было ощущение, что если из-под бомбежек они выбрались живыми, лептоспироз не пощадит и Карату не повезет. Однако каким-то чудом лечение постепенно начинает действовать, и сейчас его состояние стабильно», – сообщили в Союзе защиты животных.
Счет лечения Карата с учетом первого визита в ветклинику составляет уже почти 1400 евро, а его хозяйке Ирине неоткуда взять эту сумму. «Вся семья очень добросердечная и благодарная, и мы очень хотим им помочь», – сказали в союзе.
Все желающие могут поддержать лечение собаки с помощью перевода средств:
Пояснение: «Karat»
Получатель: Eestimaa Loomakaitse Liit
Счета:
- EE742200221052074915 (Swedbank)
- EE441010220252652225 (SEB)
- EE181700017004664286 (Luminor Bank)
- EE087700771003771380 (LHV Pank)
- EE824204278617897405 (Coop Pank)
Телефоны для пожертвования:
- 9000 777 (5.-)
- 9000 888 (10.-)
*Приветствие надо прослушать до конца, иначе пожертвование не пройдет.