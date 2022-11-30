Собака, спасшаяся от бомбежек в Украине, попала на лечение в Эстонию

В союзе не скрывают, что на данный момент пожертвований для украинских животных приходит очень мало, а количество нуждающихся по-прежнему огромное.

Недавно в союз обратилась семья шестилетнего пса Карата, которому пришлось пройти через настоящий ад, чтобы попасть в Эстонию. Семье, которая проживала в городе Херсоне, удалось чудом сбежать через Польшу, а оттуда в Эстонию.

«Танки курсировали по улицам Херсона, наезжая на уезжающие автомобили. Семья только перебралась через мост, который вслед за ними разбомбили. На дороге, расположенной между заминированными полями, по колонне была открыта автоматная очередь. Большинство пассажиров колонны были убиты. Семья Ирины решила рискнуть и выехала из колонны и поехать по заминированному полю. В конце концов, уже не имело значения, погибнуть в колонне или взлететь на воздух от подрыва на мине. Им повезло, они не напоролись на мину», – описали в союзе испытания, которые пережила семья, бежавшая из Украины.

При этом семья ни на секунду не подумала оставить своего четвероногого друга, прошедшего весь этот путь вместе с ними, хотя пересечь границы с собакой было гораздо сложнее, чем без нее. Во время побега были также израсходованы все денежные запасы Ирины.