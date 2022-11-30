После неудачного падения пожилые люди могут часами ждать помощи

Спасатели, которых вызвали в 6:34 утра, открыли дверь отверткой и подняли пострадавшего на кровать, позже ему помогла прибывшая на место скорая помощь. На этот раз ситуация закончилась благополучно, потому что нуждающийся в помощи человек смог быстро дать о себе знать.

Спасатели часто выезжают на вызовы, когда пожилые люди, живущие одни, получили травмы при падении дома и больше не могут встать или передвигаться самостоятельно.

В худшем случае пострадавший может ждать помощи часами, прежде чем кто-либо из соседей или прохожих услышит крики о помощи, или забеспокоится близкий человек. Дома пожилых и людей с ограниченными физическими возможностями необходимо адаптировать для предотвращения падений с тяжелыми последствиями.