Рано утром 29 ноября 86-летний мужчина смог сообщить спасателям, что упал в своей квартире на улице Парги в Йыгева и больше не может встать.
После неудачного падения пожилые люди могут часами ждать помощи
Спасатели, которых вызвали в 6:34 утра, открыли дверь отверткой и подняли пострадавшего на кровать, позже ему помогла прибывшая на место скорая помощь. На этот раз ситуация закончилась благополучно, потому что нуждающийся в помощи человек смог быстро дать о себе знать.
Спасатели часто выезжают на вызовы, когда пожилые люди, живущие одни, получили травмы при падении дома и больше не могут встать или передвигаться самостоятельно.
В худшем случае пострадавший может ждать помощи часами, прежде чем кто-либо из соседей или прохожих услышит крики о помощи, или забеспокоится близкий человек. Дома пожилых и людей с ограниченными физическими возможностями необходимо адаптировать для предотвращения падений с тяжелыми последствиями.
Для предотвращения подобных ситуаций:
- Договоритесь о регулярном общении с близкими или ближайшим соседом.
- Всегда держите при себе тревожную кнопку или телефон (в кармане).
- При необходимости оборудуйте дом датчиком движения, отправляющим сигнал тревоги.
Источник: Спасательный департамент