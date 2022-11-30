Стоимость электроэнергии в четверг порадует подключившихся к универсальной услуге

По сравнению со средой, когда тариф составил 39,64 цента, цена электричества практически не изменится, свидетельствуют данные Nord Pool.

Дороже всего электричество будет стоить с 18.00 до 19.00, когда за один киловатт-час придется отдать 48 центов. Дешевле всего электроэнергия будет рано утром – между 5 и 6 часами, – когда цена падает до 27,7 цента за киловатт-час.

В Финляндии среднесуточная цена биржевой электроэнергии в четверг будет чуть ниже, а в Латвии и Литве – такой же, как в Эстонии.