Несчастливы по-своему ⟩ Размышления о трех фильмах PÖFF, заставивших вспомнить эпиграф к «Анне Карениной»

При встрече Николас бросается к отцу, умоляет забрать его к себе: с матерью парнишка просто не может существовать в одном доме; Николас соглашается, хотя понимает, что убедить Бет пустить в дом чужого ей, в сущности, человека будет непросто. Бет соглашается, но преодолевает настороженность по отношению к Николасу с трудом. Тем более, что мальчик явно проблемный. Пожив с ним некоторое время, Питер приводит сына к психологу, устраивает его в новую, более престижную, школу, но первый урок остается для Николаса последним. Во время занятий он гуляет в Центральном парке, но отцу сообщает, что дела в школе идут хорошо.

Николас не может простить отцу, что тот ушел к другой женщине. Зеллер ввел в картину флешбэки из детства Николаса, когда еще вся семья была вместе; они катались на яхте, отец учил сына плавать – заботливо, но сурово (плыви, работай руками, иначе пойдешь ко дну!) Примерно такие же уроки он дает Николасу-подростку: хочет вырастить его настоящим мужчиной, стойким и умеющим сносить удары. Именно таким хотел видеть – и увидел – Питера его отец, сыгранный Энтони Хопкинсом. Суровый патриарх, сделавший блестящую политическую карьеру, он и уйдя на пенсию остался таким же несгибаемым бойцом, который прекрасно умеет подавлять близких и подчиненных, стоять на страже собственного достоинства и не стесняться причинять боль другим – если это на пользу дела. Таким его сформировало время, и он ориентировал сына на успех, и Питер очень успешен. От старика он перенял уверенность в том, что может вличть на других, пытается вырастить сына по своему образу и подобию, и Николасу это мучительно. Его лишают права быть самим собой. А когда не получается, оьращаются к психиатру. Юноша попадает в лечебницу, но от этого ему только хуже. Поняв, как,мучается Николас, герой Джекмана признается в том, что скрывал даже от себя: ««Я постоянно ловлю себя на словах, которые слышал от своего отца и ненавижу себя за это. Вместо того, чтобы поговорить с Николасом о действительно важном, я говорю, что в его возрасте делал то и не делал этого».