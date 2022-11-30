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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Эстонии открылся цех по ремонту и производству военной техники

rus.postimees.ee Тайро Луттер
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В Эстонии открылся цех по ремонту и производству военной техники
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Эстонская компания Go Craft завершила строительство современного цеха по ремонту и производству военной техники, соответствующего Закону об оружии.

В качестве первой крупной работы в цеху начнется реконструкция бронетранспортеров CV90 Сил обороны Эстонии и мобильных пушек K9.

Ремонтный цех торжественно открыли министр обороны Ханно Певкур (RE) и член совета Go Group Тийт Пруули.

Go Group планирует передать в подарок Украине грузовик SISU.

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