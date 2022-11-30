Эстонская компания Go Craft завершила строительство современного цеха по ремонту и производству военной техники, соответствующего Закону об оружии.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Эстонии открылся цех по ремонту и производству военной техники
В Эстонии открылся цех по ремонту и производству военной техники
В качестве первой крупной работы в цеху начнется реконструкция бронетранспортеров CV90 Сил обороны Эстонии и мобильных пушек K9.
Ремонтный цех торжественно открыли министр обороны Ханно Певкур (RE) и член совета Go Group Тийт Пруули.
Go Group планирует передать в подарок Украине грузовик SISU.
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