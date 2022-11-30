Ср, 30.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Совет Федерации РФ: «иноагентов» будут увольнять с работы

«Новая Газета. Европа»
Совет Федерации РФ: «иноагентов» будут увольнять с работы
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 3
Совет Федерации.
Совет Федерации. Фото: Совет Федерации

Совет Федерации РФ принял законопроект о поправках для «противодействии иностранному вмешательству» в развитие законодательства об «иностранных агентах». 

Документ вносит изменения в 39 отраслевых законов «для обеспечения терминологической и содержательной согласованности» с законом о контроле за деятельностью «иноагентов», рассказал один из авторов инициативы, сенатор Андрей Климов. Он также закрепляет ограничения для лиц, признанных «иностранными агентами», добавил он.

В документе предлагается приравнять материалы, которые производят «иноагенты», к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Такие печатные материалы будет необходимо маркировать 18+. Их можно будет распространять только в запечатанной непрозрачной упаковке, а в организациях для детей они будут запрещены.

«Иноагентам» также нельзя будет преподавать в образовательных учреждениях, страховать вклады, заключать контракты на прохождение военной службы и быть членами избирательных комиссий. Признание «иноагентом» также станет новым основанием для увольнения с работы.

Документ содержит норму, вводящую запрет на проведение митингов, шествий и демонстраций на территории вокзалов, аэропортов, образовательных организаций и в местах, прилегающих к зданиям органов публичной власти.

Ключевые слова
Наверх