Совет Федерации РФ: «иноагентов» будут увольнять с работы

Документ вносит изменения в 39 отраслевых законов «для обеспечения терминологической и содержательной согласованности» с законом о контроле за деятельностью «иноагентов», рассказал один из авторов инициативы, сенатор Андрей Климов. Он также закрепляет ограничения для лиц, признанных «иностранными агентами», добавил он.

В документе предлагается приравнять материалы, которые производят «иноагенты», к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Такие печатные материалы будет необходимо маркировать 18+. Их можно будет распространять только в запечатанной непрозрачной упаковке, а в организациях для детей они будут запрещены.

«Иноагентам» также нельзя будет преподавать в образовательных учреждениях, страховать вклады, заключать контракты на прохождение военной службы и быть членами избирательных комиссий. Признание «иноагентом» также станет новым основанием для увольнения с работы.