Галерея ⟩ Эстонские синхронисты завоевали множество медалей

В соревнованиях приняло участие около 100 спортсменов из пяти стран. Национальные сборные Литвы, Латвии и Эстонии во внутрибалтийской категории, а также национальная команда Австрии и команда из Украины в категории Open.

Спортсмены соревновались в шести возрастных категориях. Мероприятие собрало огромное количество зрителей.

Смотрите результаты и галерею!

8 лет и моложе;

10 лет и моложе;

12 лет и моложе;

13-15 лет;

Юниоры;

Сеньоры.

Сборная Эстонии была представлена Школой водных видов спорта Эстонии, которая является единственной в Эстонии, кто развивает данный вид спорта.

Результаты сборной Эстонии в категории Open:

12 и моложе

Соло:

2 место Анна Паула Тийдеманн

Дуэт:

2 место Ксения Кузнецова и Маргарита Христафорова

3 место Анна Паула Тийдеманн и Александра Пихо

13-15 лет

Соло: 1 место Александра Орлова

Дуэт:

1. Александра Орлова и Алиса Валтанен

Результаты сборной Эстонии во внутрибалтийском первенстве:

8 и моложе

Обязательные фигуры:

1 место Соломея Шипилова

2 место Эмилия Кеба

3 место Марта Тимошина

10 и моложе

Обязательные фигуры:

1 место Симона Домосканова

2 место Валерия Федорук

Соло:

1 место Симона Домосканова

12 и моложе

Соло:

2 место Анна Паула Тийдеманн

Дуэт:

1 место Ксения Кузнецова и Маргарита Христафорова

2 место Анна Паула Тийдеманн и Александра Пихо

13-15 лет

Соло:

1 место Александра Орлова;

3 место Мария Мия Тридворнова

Дуэт:

1 место Александра Орлова и Алиса Валтанен

Юниоры

Соло – 3 место Лоора Кургярв

Спортсмены из Эстонии были представлены практически во всех соревновательных категориях. Впервые также был представлен микст-дуэт – Анастасия Попова и Кондрат Реберт.

Данные старты – зарождение новой традиции в странах Балтии, поскольку планируется их проводить каждый в год.