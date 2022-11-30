На прошедших выходных в Тартуском бассейне Aura Veekeskus прошёл первый Балтийский чемпионат по артистическому (синхронному) плаванию.
Галерея ⟩ Эстонские синхронисты завоевали множество медалей
В соревнованиях приняло участие около 100 спортсменов из пяти стран. Национальные сборные Литвы, Латвии и Эстонии во внутрибалтийской категории, а также национальная команда Австрии и команда из Украины в категории Open.
Спортсмены соревновались в шести возрастных категориях. Мероприятие собрало огромное количество зрителей.
Смотрите результаты и галерею!
8 лет и моложе;
10 лет и моложе;
12 лет и моложе;
13-15 лет;
Юниоры;
Сеньоры.
Сборная Эстонии была представлена Школой водных видов спорта Эстонии, которая является единственной в Эстонии, кто развивает данный вид спорта.
Результаты сборной Эстонии в категории Open:
12 и моложе
Соло:
2 место Анна Паула Тийдеманн
Дуэт:
2 место Ксения Кузнецова и Маргарита Христафорова
3 место Анна Паула Тийдеманн и Александра Пихо
13-15 лет
Соло: 1 место Александра Орлова
Дуэт:
1. Александра Орлова и Алиса Валтанен
Результаты сборной Эстонии во внутрибалтийском первенстве:
8 и моложе
Обязательные фигуры:
1 место Соломея Шипилова
2 место Эмилия Кеба
3 место Марта Тимошина
10 и моложе
Обязательные фигуры:
1 место Симона Домосканова
2 место Валерия Федорук
Соло:
1 место Симона Домосканова
12 и моложе
Соло:
2 место Анна Паула Тийдеманн
Дуэт:
1 место Ксения Кузнецова и Маргарита Христафорова
2 место Анна Паула Тийдеманн и Александра Пихо
13-15 лет
Соло:
1 место Александра Орлова;
3 место Мария Мия Тридворнова
Дуэт:
1 место Александра Орлова и Алиса Валтанен
Юниоры
Соло – 3 место Лоора Кургярв
Спортсмены из Эстонии были представлены практически во всех соревновательных категориях. Впервые также был представлен микст-дуэт – Анастасия Попова и Кондрат Реберт.
Данные старты – зарождение новой традиции в странах Балтии, поскольку планируется их проводить каждый в год.
Мероприятие поддержали Eesti ujumisliit, Kultuurkapital, Tartu linn, Aura Veekeskus, LuxEkspress, Proswim, Stiilipidu.