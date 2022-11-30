Студенты и кризис: даже лапша быстрого приготовления уже не выручает в конце месяца

Эта зима будет трудной для студентов. Наша ситуация была сложной еще до нынешнего экономического спада. Система поддержки студентов устарела, поэтому нам годами приходится работать во время учебы. Мы считаем копейки, чтобы свести концы с концами.

В этом году с жильем оказалось особенно трудно. Мест в общежитиях гораздо меньше, чем студентов. Однако цены на съемное жилье значительно выросли, так же, как и расходы на коммунальные услуги. Как и у всех, на студенческом кошельке сильно сказывается рост цен на продукты.

Если вспомнить лапшу быстрого приготовления, которая иногда спасала студента в конце календарного месяца, то ее цена выросла с 30 центов до 70-80 центов. Студенты пытаются найти способы делать еще больше дополнительной работы, чтобы компенсировать рост цен или сократить свои и без того небольшие расходы. Оба варианта оказывают существенное влияние на наше самочувствие.

Лапша быстрого приготовления. Иллюстративное фото. Фото: Stanislav Moshkov

Безусловно, нельзя недооценивать нашу ситуацию, ведь она еще сложнее, чем раньше.