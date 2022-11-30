Бомбу прислали по почте: в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв

По данным последнего, сотрудник дипмиссии получил легкие ранения. По предварительной информации, взрыв произошел, когда сотрудник работал с полученным письмом. Работник посольства смог самостоятельно направиться в больницу, передало Reuters со ссылкой на испанские правоохранительные органы. «Нацполиция начала расследование, в котором участвует судебно-медицинские эксперты», – сказал источник AFP.

Фото: Chema Moya

По словам официального представителя МИД Украины Олега Николенко, в посольство пришел конверт, который во время осмотра взорвался в руках коменданта. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

«Комендант получил незначительные ранения, он сейчас госпитализирован, ему предоставляется необходимая медицинская помощь. Угроз его жизни нет», – написал Николенко в Facebook. Другие сотрудники посольства не пострадали, добавил он.

«В истории были случаи нападений на наши дипучреждения и сотрудников. Но взрывчатка в конверте – это впервые», – сказал Украинской службе Би-би-си источник в МИД страны.