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Бомбу прислали по почте: в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв

Дополнено в 18:27
rus.postimees.ee
Бомбу прислали по почте: в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв
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По словам испанской полиции, в результате взрыва в здании посольства пострадал один сотрудник, когда он взял письмо.
По словам испанской полиции, в результате взрыва в здании посольства пострадал один сотрудник, когда он взял письмо. Фото: JUAN MEDINA

В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, передали агентства Reuters и AFP.

По данным последнего, сотрудник дипмиссии получил легкие ранения. По предварительной информации, взрыв произошел, когда сотрудник работал с полученным письмом. Работник посольства смог самостоятельно направиться в больницу, передало Reuters со ссылкой на испанские правоохранительные органы. «Нацполиция начала расследование, в котором участвует судебно-медицинские эксперты», – сказал источник AFP.

Фото: Chema Moya

По словам официального представителя МИД Украины Олега Николенко, в посольство пришел конверт, который во время осмотра взорвался в руках коменданта. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си. 

«Комендант получил незначительные ранения, он сейчас госпитализирован, ему предоставляется необходимая медицинская помощь. Угроз его жизни нет», – написал Николенко в Facebook. Другие сотрудники посольства не пострадали, добавил он. 

«В истории были случаи нападений на наши дипучреждения и сотрудников. Но взрывчатка в конверте – это впервые», – сказал Украинской службе Би-би-си источник в МИД страны.

На месте взрыва работают следователи, кинологи и сотрудники спецслужб.

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