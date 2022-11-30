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В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв

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В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв
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По словам испанской полиции, в результате взрыва в здании посольства пострадал один сотрудник, когда он взял письмо.
По словам испанской полиции, в результате взрыва в здании посольства пострадал один сотрудник, когда он взял письмо. Фото: JUAN MEDINA

В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, передали агентства Reuters и AFP.

По данным последнего, сотрудник дипмиссии получил легкие ранения. По предварительной информации, взрыв произошел, когда сотрудник работал с полученным письмом. Работник посольства смог самостоятельно направиться в больницу, передало Reuters со ссылкой на испанские правоохранительные органы. «Нацполиция начала расследование, в котором участвует судебно-медицинские эксперты», – сказал источник AFP.

Фото: Chema Moya

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