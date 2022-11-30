В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв

По данным последнего, сотрудник дипмиссии получил легкие ранения. По предварительной информации, взрыв произошел, когда сотрудник работал с полученным письмом. Работник посольства смог самостоятельно направиться в больницу, передало Reuters со ссылкой на испанские правоохранительные органы. «Нацполиция начала расследование, в котором участвует судебно-медицинские эксперты», – сказал источник AFP.