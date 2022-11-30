20 ноября в Катаре торжественно открылся 22-й чемпионат мира по футболу. С самого начала репутация этого мероприятия была неважной. Сообщалось о массовых нарушениях прав человека в стране, о покупке у ФИФА прав на проведение ЧМ, о гибели чуть ли не 15 000 человек на строительстве олимпийских объектов.
На чемпионате мира по футболу – серия скандалов
Ислам запрещает
Не прекращаются скандалы и сейчас. Одним из самых неожиданных для болельщиков сюрпризов оказался внезапный запрет на продажу пива на стадионах. Несмотря на то что власти Катара гарантировали смягчение строгих правил специально для гостей чемпионата, буквально за несколько часов до начала матчей было объявлено, что пиво на трибунах продавать не будут. Запрет наложил шейх Аль Сани, обосновав его просьбой королевской семьи, которая ссылается на то, что ислам запрещает употреблять алкоголь. Компания InBev, один из спонсоров чемпионата, которая должна была обеспечить болельщиков пивом, в итоге сообщила, что весь запас напитка, приготовленный для реализации, достанется победителю турнира. Тот сможет отвезти его на родину и поделиться с фанатами.
Повреждение ума
Не секрет, что Катар – страна весьма консервативная, и гомосексуальность считается там тяжким грехом. Например, бывший футболист сборной Катара и посол чемпионата мира 2022 Халид Салман оскандалился гомофобным заявлением, сказав, что это харам.
«Я сам не строгий мусульманин, но считаю гомосексуализм повреж дением ума», – заявил Салман, после чего интервью прервали.
Однако, несмотря на это, капитаны нескольких сборных хотели выйти на матчи с повязками One Love в знак поддержки представителей ЛГБТ, дискриминируемых в Катаре. ФИФА настоятельно рекомендовала этого не делать, пригрозив командам серьезными спортивными санкциями. Тем не менее спустя несколько дней ситуация изменилась, и издание The Independent сообщило, что та же ФИФА добилась снятия запрета на использование символики ЛГБТ на матчах Кубка мира в Катаре.
Подозрительные бутсы
Еще один скандал на чемпионате мира связан с бутсами. Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа надел на матч бутсы с флагом России. Напомним, что из-за развязанной войны в Украине на Россию наложены санкции и российские спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях.
Флаг страны-агрессора вызвал множество вопросов, футбольный эксперт NRK Карл-Эрик Торп даже потребовал от ФИФА наказать Ондуа. По его словам, поступок камерунца был неуместным изза напряженной ситуации в Европе. Однако организация от наказания воздержалась. Пресс-секретарь ФИФА Джованни Марти сообщил, что дисциплинарная комиссия взяла этот случай на заметку, но пока не видит проблемы, поскольку Ондуа вырос в России. Он камерунец, для которого Россия – не чужая. «Это всего лишь флаг его страны», – пояснил Марти. Сам Гаэль Ондуа также прокомментировал ситуацию:
«Вижу большое внимание к моим бутсам. И на всякий случай хочу подчеркнуть, что изображенный на них российский флаг – это знак уважения к стране, в которой я вырос, сформировался и получил футбольное образование. В России живут мои родные, они всегда со мной. Это наш с ними общий дом. В бутсах с российским флагом я играю уже очень много лет и не собираюсь нарушать эту традицию. Всем хорошего дня! Пусть все у всех будет прекрасно», – написал спортсмен.
И опять политика
Один из последних скандалов, в который также пришлось вмешаться ФИФА, был спровоцирован сборной Сербии. В их раздевалке был замечен неожиданный флаг, на котором была изображена карта, где Косово включено в состав Сербии, и написан лозунг: «Не сдаваться». Флаг висел над футболками защитника «Вердера» Милоша Вельковича и нападающего ПАОКа Андрия Живковича.
Появление флага вызвало моментальную реакцию в Косово, где местная федерация обратилась в ФИФА с жалобой, потребовав наказать Федерацию футбола Сербии.