На чемпионате мира по футболу – серия скандалов

Подозрительные бутсы

Еще один скандал на чемпионате мира связан с бутсами. Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа надел на матч бутсы с флагом России. Напомним, что из-за развязанной войны в Украине на Россию наложены санкции и российские спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях.

Флаг страны-агрессора вызвал множество вопросов, футбольный эксперт NRK Карл-Эрик Торп даже потребовал от ФИФА наказать Ондуа. По его словам, поступок камерунца был неуместным изза напряженной ситуации в Европе. Однако организация от наказания воздержалась. Пресс-секретарь ФИФА Джованни Марти сообщил, что дисциплинарная комиссия взяла этот случай на заметку, но пока не видит проблемы, поскольку Ондуа вырос в России. Он камерунец, для которого Россия – не чужая. «Это всего лишь флаг его страны», – пояснил Марти. Сам Гаэль Ондуа также прокомментировал ситуацию:

«Вижу большое внимание к моим бутсам. И на всякий случай хочу подчеркнуть, что изображенный на них российский флаг – это знак уважения к стране, в которой я вырос, сформировался и получил футбольное образование. В России живут мои родные, они всегда со мной. Это наш с ними общий дом. В бутсах с российским флагом я играю уже очень много лет и не собираюсь нарушать эту традицию. Всем хорошего дня! Пусть все у всех будет прекрасно», – написал спортсмен.

Гаэль Ондуа вырос в России и не видит ничего зазорного в том, чтобы помнить об этом. Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/IMAGO/Eibner

И опять политика

Один из последних скандалов, в который также пришлось вмешаться ФИФА, был спровоцирован сборной Сербии. В их раздевалке был замечен неожиданный флаг, на котором была изображена карта, где Косово включено в состав Сербии, и написан лозунг: «Не сдаваться». Флаг висел над футболками защитника «Вердера» Милоша Вельковича и нападающего ПАОКа Андрия Живковича.