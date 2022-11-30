Рождество будет мрачным для десятков сотрудников Sutherland Global Services OÜ: компания сократит почти 80 человек в Таллинне, а рабочие места переведут в Азию.
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«Утром некоторым работникам повысили зарплату, а вечером сказали: мы вас сокращаем»: в Эстонии исчезла возможность работать на Twitter
«Утром некоторым работникам повысили зарплату, а вечером сказали: мы вас сокращаем»: в Эстонии исчезла возможность работать на Twitter
В октябре эстонский филиал Sutherland Global объявил о коллективном сокращении 78 сотрудников. Работники подтвердили порталу Geenius, а позже и Postimees, что работали на Twitter и модерировали посты в социальной среде.