Путин становится все больше Владимиром Ошеломляющим. Не он ли все время твердил, что мобилизации в России не будет – вдруг грянул гром, началась мобилизация всея Руси. Вспыхнули протестные акции во многих частях России. Арестованным протестантам раздали повестки – добро пожаловать на войну!
ВИКТОР ЕРОФЕЕВ ⟩ Россия без будущего, или будущее без России?
Владимир Ошеломляющий стремительно решил провести референдумы в восточных областях Украины с целью присоединения их к России. Можно к гадалке было не ходить – результат, разумеется, положительный. Закроют ли войну эти мероприятия скорой победой (для победы пока достаточно оккупированных территорий) или сделают ее еще масштабнее? Военная доктрина России требует применения ядерного оружия, если есть угроза безопасности страны. Херсон, Донецк, Запорожье, Луганск – это выходит дело для Путина уже Россия. Ждите ядерной войны. «Это не блеф», – сказал сам Владимир Ошеломляющий.
На фоне ужасов войны, от Бучи до Изюма, от вопиющего включения частей Украины в Россию и возможного атомного решения конфликта, вопрос о будущем России преломляется под действием мучительных эмоций. Украинцы, жертвы войны, видят в России исключительно страну-агрессора, и им важна победа, разгром живой силы и военной техники русской армии. Они мечтают поставить Россию на колени – вот таким рисуется им будущее страны, пожелавшей их поработить, стереть с лица земли украинскую государственность. Россия на коленях, выплачивающая огромную контрибуцию, страна-изгой на долгие времена, раскаявшаяся и проклинающая сама себя или же сваливающая всю вину на Путина – вот идеал особенно для тех украинцев, которые потерли на этой войне своих близких. И распадется ли Россия на куски под гнетом своей вины, или же останется огромным аморальным материком – на это им плевать, и это понятное дело.
Но если смотреть на будущее России русскими глазами, то перспектива невольно меняется, даже если речь идет о противниках Путина, внутри страны или уехавших из нее. Помимо яростной критики Путина, которая оказывается частью либерального покаяния за случившийся ужас, даже самые радикальные противники Кремля жалеют русских солдат, вот это «пушечное мясо», среди которых есть теперь и тысячи заключенных русских тюрем, бандитов, убийц, которым безо всякого юридического обоснования обменяли тюремные сроки на армейские будни и смерть в Украине. Теперь вот добавились и сотни тысяч мобилизованных жителей России. Война пришла так или иначе в каждый русский дом. Как с этим быть? Одни мобилизованные, наши русские мачо, едут в Украину пострелять, другие хотят бежать вон из страны куда угодно или оттяпать себе палец, чтобы не призвали, или сесть в тюрьму – чтобы хотя бы остаться живым.
Многие из либеральных противников Путина мечтают о скорейшем завершении войны – именно момент перемирия станет основой для будущей России, лишенной каждодневного позора. Но это только иллюзия - война зашла так далеко, так много разрушено, уничтожено, что Украина не поддержит мечтаний этих миротворцев. На этом сыграл Путин, особенно в период отступления на Харьковщине, уверяя, что именно украинцы не хотят переговоров Ему в какой-то момент захотелось передышки, чтобы с новыми силами взяться за терзание Украины и довести войну до конца, полностью подчинить и всосать ее в Россию.
Будущее России настежь открыто для всех опций. Плохих и очень плохих. Но также и вариантов так себе. Хорошие опции тоже доступны, но скорее принадлежат к разделу политических чудес.
Давайте рассмотрим все опции. Наши либералы и многие оппозиционеры, включая Навального, верят в прекрасную Россию будущего. Откуда такая вера? Она основана на том, что количество россиян, которые поддерживают авантюру Путина, преувеличено социологическими опросами, которые в тоталитарной стране не объективны. А если так, то по мере развития военных действий и хаотичной мобилизации скрытое недовольство будет расти по поводу и гибели солдат, и дискомфорта, которые причиняют международные санкции, и в конце концов случится революционный взрыв, который уничтожит путинскую систему. Будут объявлены свободные выборы, и великий русский народ с чувством справедливости и исполненного долга проголосует за оппозицию, которая приведет к верховной власти того же Навального.
Этот вариант практически не реален. Чистая утопия. Конечно, организатором и вдохновителем этой войны явился один человек, и вы знаете имя этого человека, но революционный взрыв в современной России – это, как бы сказал Достоевский, «сон смешного человека». Путинские соратники зачистили практически всю оппозицию. На ее месте время от времени возникли и будут возникать как частные, так и массовые протесты. Так, любимая всем русским народом прекрасная певица Алла Пугачева недавно потребовала от министерства юстиции, чтобы ее записали в иноагенты, поскольку таким иноагентом объявлен ее муж Максим Галкин за последовательные антивоенные призывы. Это вызвало большой шум в России, но к революции не приведет. Так не привет к революции и объявленная мобилизация. Власть справится, у нее бульдожья хватка.
Народ отравлен пропагандой и далек от симпатий по отношению политики Запада. Ему мерещится с давних пор, что Запад хочет отнять у России полезные ископаемые, да еще и расчленить ее. Это придумал не Путин, он на этих чувствах играет для продолжения свой царской карьеры до бесконечности. Народ в русских провинциях настолько скромно живет, в полной бедности, что он практически не чувствует санкции. Свободное голосование может напротив толкнуть Россию к некому утра-Путину, и крайне правые патриоты могут перехватить власть, хотя сам Путин сам по себе в течение войны перерождается в ульта-Путина, Владимира Ошеломляющего.
Значит, на народную революцию надежды нет. Зато есть надежда на замещение Путина неким его кремлевским сторонником, может быть даже другом, который по исторической логике развития событий может прийти после Путина-Сталина к модели нового Хрущева. Этот сюжет наиболее осмыслен. Для его реализации есть два варианта. Первый. Путин уходит из власти по болезням (которые весь антипутинский мир ему бесконечно приписывает без особых, по-моему, оснований) или для приобщения к большинству, как говорят о тех, кто ушел в загробный мир. Это было бы повторением сталинско-хрущевского варианта в чистом виде. Второй – его смещают его же ставленники, как это было с Хрущевым в 1964 году, когда Политбюро в конспиративном порядке заменило его на Брежнева. Этот вариант сейчас ослаблен тем, что у нас нет даже почти всегда покорного воле Главного политбюро ни в каком виде. Некоторые смелые региональные депутаты в Петербурге и Москве призывают к импичменту Путина, но этот жест скорее относится к их личному героизму, чем к политической перспективе.
Итак, если Путин уходит в лучший мир по биологическим причинам или если его «пододвинут» его же друзья, будущее России скорее всего будет в том и другом случае «хрущевским». Около Путина нет людей, которые бы обладали властным потенциалом Путина. Самому Путину понадобились годы, чтобы стать диктатором. Скорее всего, на место Путина будет выдвинут человек, который на первых порах удовлетворит почти всех кремлевских начальников. Война с Украиной слишком затянулась для многих из них. Им неуютно в их высоких креслах. Они повторяют военные «кричалки» за Главным, но скорее как исполнители, а не как идеологи. Идеологи также есть, три-четыре человека на верху, но их идеология подчинена прославлению Путина, расплывчата и убедительно повторяться без Путина не будет. Нынешние исполнители воли Путина выберут себе умеренного начальника, который сейчас старается отмолчаться (как шеф Москвы Собянин, хотя у него отмолчаться не всегда получается) или который яростно выкрикивает не свойственные ему ругательства в адрес Запада, как Медведев.
Если Путин уходит, военные действия заканчиваются, вероятнее всего, довольно быстро. Россия отходит на границы 23 февраля 2022 года и с этих позиций предлагает начать переговоры. Киев требует вернуть Донбасс и Крым – московские начальники дают понять, что Донбассом они пожертвуют, а вот Крым давайте оставим на потом. Под давлением коллективного Запада Киев скорее всего с эти условия соглашается.
Дальше целая череда дипломатических переговоров. Тема Крыма отодвигается, но желание сотрудничать с Западом ощутимо разогревается. Дело не только в отмене санкций, но и в чувстве близости России, особенно культурной России к Европе. Даже в сталинские времена, да и сейчас, культурные элиты (при всех выявленных и не выявленных проправительственных доносчиках) считали и будут считать европейскую цивилизацию матерью-кормилицей русской культуры. Есть у нас славянофилы, которые настаивают на полном отрыве от Европе, но даже их аргументы пропитаны европейской философской методологией романтизма. Мы обязательно вернемся в Европу даже при переходном новым Хрущеве, и будет следующая историческая оттепель.
Беда лишь в том, и это очевидно, что нам, русским, как и немцам после 1945 года, никто так сразу не простит Мариуполь, Бучу, Изюм и эти путинские референдумы. Мы можем сколько угодно устремляться по следам Западной Германии после войны, но разговоры о русской вине не смолкнут так же, как не смолкали они в Германии. Об этом, в частности, свидетельствует поучительная книга Карла Ясперса «Немецкая вина». На какое-то смутное время мы будем отодвинуты от будущего. Иными словами, нам не будет хватать кислорода, мы будем задыхаться в атмосфере отчуждения.
Я не исключаю, что найдется не мало стран и не мало культурных элит Запада, которые заходят поддержать Россию будущего. Но от этого ее будущее не станет прекрасным, по крайней мере в обозримом будущем. Если после второй мировой войны даже сталинская Россия считалась страной-победительницей и так или иначе вызывала симпатии европейских коммунистов, то теперь таких коммунистов нет, и победительницей ее никто не назовет. Ей будет очень сложно проиграть нынешнюю войну, которая может, как я уже сказал, продолжиться в ядерном исполнении и спалить весь мир. Проигравший Путин – это уже лузер-Путин, то есть не-Путин, с таким человеком в авторитарной системе не церемонятся. Он покинет свой пост до поражения, под нажимом Кремлевских товарищей, ибо они знают (да и мы тоже), что он не стерпит даже видимости поражения, а придумать фиктивную победу, особенно после хотя бы локальных успехов украинского контрнаступления непросто. Успешные действия мобилизации проблематичны. Некоторые могут полюбопытствовать: а где же те генералы, которые могут учинить военный переворот? Ну, эти генералы так показали себя на фронте, что им не до переворота. Они – не коллективный маршал Жуков, скорее анти-Жуков.
Таким образом, Россия будет достаточно долго лишена не только прекрасного, но даже обычного будущего. Украина, а также Польша, балтийские страны сделают все для этого, и в своей системе координат будут правы. А если у России не будет будущего, то есть опасность для одних и радость для других, что она развалится. Не выдержал Советский Союз поражения в холодной войне, выдержит ли Россия уход царя Путина?
Мир двинется вперед без России, обретет свое будущее в системе других политических координат, где Россия будет играть незначительную роль. В конечном счете, ее могут перевести в разряд некоторых африканских стран, типа Нигерии.
И только чудо может дать России прекрасное будущее. А как это? К власти из тюрьмы приходит Навальный или еще кто из оппозиции? Но мы – не Южная Африка времен апартеида. Мы не только внутри себя осрамились, но и Мариуполь разрушили. Равнять Навального с Манделлой поэтому сложно. Зато для русской культуры окажется огромное поле деятельности. Мы займемся эстетикой поражения с такой страстью, с таким самобичеванием, что нас будет читать полмира, и наше кино тоже блеснет. «Когда б вы знали из какого сора растут стихи…» - писала Анна Ахматова. Вот это как раз про будущую прекрасную Россию культуры.