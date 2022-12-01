ВИКТОР ЕРОФЕЕВ ⟩ Россия без будущего, или будущее без России?

Дальше целая череда дипломатических переговоров. Тема Крыма отодвигается, но желание сотрудничать с Западом ощутимо разогревается. Дело не только в отмене санкций, но и в чувстве близости России, особенно культурной России к Европе. Даже в сталинские времена, да и сейчас, культурные элиты (при всех выявленных и не выявленных проправительственных доносчиках) считали и будут считать европейскую цивилизацию матерью-кормилицей русской культуры. Есть у нас славянофилы, которые настаивают на полном отрыве от Европе, но даже их аргументы пропитаны европейской философской методологией романтизма. Мы обязательно вернемся в Европу даже при переходном новым Хрущеве, и будет следующая историческая оттепель.

Беда лишь в том, и это очевидно, что нам, русским, как и немцам после 1945 года, никто так сразу не простит Мариуполь, Бучу, Изюм и эти путинские референдумы. Мы можем сколько угодно устремляться по следам Западной Германии после войны, но разговоры о русской вине не смолкнут так же, как не смолкали они в Германии. Об этом, в частности, свидетельствует поучительная книга Карла Ясперса «Немецкая вина». На какое-то смутное время мы будем отодвинуты от будущего. Иными словами, нам не будет хватать кислорода, мы будем задыхаться в атмосфере отчуждения.

Я не исключаю, что найдется не мало стран и не мало культурных элит Запада, которые заходят поддержать Россию будущего. Но от этого ее будущее не станет прекрасным, по крайней мере в обозримом будущем. Если после второй мировой войны даже сталинская Россия считалась страной-победительницей и так или иначе вызывала симпатии европейских коммунистов, то теперь таких коммунистов нет, и победительницей ее никто не назовет. Ей будет очень сложно проиграть нынешнюю войну, которая может, как я уже сказал, продолжиться в ядерном исполнении и спалить весь мир. Проигравший Путин – это уже лузер-Путин, то есть не-Путин, с таким человеком в авторитарной системе не церемонятся. Он покинет свой пост до поражения, под нажимом Кремлевских товарищей, ибо они знают (да и мы тоже), что он не стерпит даже видимости поражения, а придумать фиктивную победу, особенно после хотя бы локальных успехов украинского контрнаступления непросто. Успешные действия мобилизации проблематичны. Некоторые могут полюбопытствовать: а где же те генералы, которые могут учинить военный переворот? Ну, эти генералы так показали себя на фронте, что им не до переворота. Они – не коллективный маршал Жуков, скорее анти-Жуков.