Поскольку волость Сааремаа не планирует в ближайшее время начать новые проекты по установке уличного освещения, волость хочет начать использовать в оставшихся без освещения шести деревнях полуострова Вятта и особенно на их автобусных остановках лампы, работающие от солнечных батарей.
«Наши дети не чувствуют себя в безопасности!»: на несколько населенных пунктов есть только один уличный фонарь
«Волость Сааремаа не планирует в следующем году начинать новые проекты по установке уличного освещения, будут завершены текущие проекты. В волости Сааремаа в нескольких сельских районах, где плотность населения выше, есть похожие проблемы и мы знаем об этом», – ответил заместитель волостного старейшины Сааремаа Каарель Танг Обществу деревень Вятта.
«Сначала мы рассмотрим самые проблемные и интенсивно используемые автобусные остановки, чтобы выяснить, можно ли использовать освещение с солнечными батареями или найти другое более быстрое решение без строительства отдельной новой электросети», – добавил Танг.
На Сааремаа на полуострове Вятта на шесть деревень есть только один фонарь уличного освещения, которого недостаточно в темное время суток для освещения дорог для местных жителей. Единственный фонарный столб находится в деревне Сууре-Роотси у окружной дороги.
«В остальных деревнях волость еще не установила свет, живем как в мешке. Это как раз сейчас, осенью и зимой, когда снова большую часть суток темно», – написали представители Общества деревень Вятта в своем обращении к волости Сааремаа. Уличного освещения нет в деревнях Кайлука, Эннукюла, Вяйке-Роотси, Ванамыйза и Тирби.
«Наши дети, которые ездят в школу на автобусах, не могут чувствовать себя в безопасности, когда им приходится идти на автобусную остановку и обратно в кромешной темноте. Та же проблема у тех, кто ездит на работу в город на автобусе. Даже передвигаться из одного конца деревни в другой в темноте небезопасно, поскольку видимость почти нулевая. Не говоря уже о пешем путешествии между деревнями», – рассказали представители Общества деревень Вятта. По их мнению, неосвещенные автобусные остановки представляют наибольшую опасность. Для всеобщего блага они должны быть освещены в первую очередь.