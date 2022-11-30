«Наши дети не чувствуют себя в безопасности!»: на несколько населенных пунктов есть только один уличный фонарь

«Волость Сааремаа не планирует в следующем году начинать новые проекты по установке уличного освещения, будут завершены текущие проекты. В волости Сааремаа в нескольких сельских районах, где плотность населения выше, есть похожие проблемы и мы знаем об этом», – ответил заместитель волостного старейшины Сааремаа Каарель Танг Обществу деревень Вятта.

«Сначала мы рассмотрим самые проблемные и интенсивно используемые автобусные остановки, чтобы выяснить, можно ли использовать освещение с солнечными батареями или найти другое более быстрое решение без строительства отдельной новой электросети», – добавил Танг.

На Сааремаа на полуострове Вятта на шесть деревень есть только один фонарь уличного освещения, которого недостаточно в темное время суток для освещения дорог для местных жителей. Единственный фонарный столб находится в деревне Сууре-Роотси у окружной дороги.

«В остальных деревнях волость еще не установила свет, живем как в мешке. Это как раз сейчас, осенью и зимой, когда снова большую часть суток темно», – написали представители Общества деревень Вятта в своем обращении к волости Сааремаа. Уличного освещения нет в деревнях Кайлука, Эннукюла, Вяйке-Роотси, Ванамыйза и Тирби.