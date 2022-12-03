Персона недели ⟩ Волк PÖFF: кинозвезда в ноябрьской тьме

Бессменный директор фестиваля Тийна Локк основала его в 1997 году. Тогда в программе было показано 25 полных метров, что для Таллинна казалось вполне прилично. А уже к началу второго десятилетия XXI века PÖFF узнал и полюбил весь мир кино. Потому что при очень насыщенной программе у фестиваля небольшой бюджет и обычная для индустрии ярмарка тщеславия уступает здесь событию кино.

Сейчас PÖFF – это около 150 мировых премьер и свыше 500 фильмов, половина которых показывается не один раз, пять конкурсных программ и «черный рынок» дистрибьюторов (Black Market), чье название, само собой, отсылает к тем самым «темным ночам».

Здесь нет уверенности в своей исключительности, с какой привыкли подавать себя Канны и Венеция. Там кино – это, скорее, повод показать могущество тех, кто его создает и покупает. У европейских фестивалей с меньшими претензиями вроде Локарно, Сан-Себастьяна и Карловых Вар бюджет больше, чем у PÖFF, всего-то в десять раз. А бюджет фестиваля в Гётеборге, не имеющего конкурса, превосходит таллиннский форум в несколько раз. Это Швеция, там круто и дорого, и все к этому привыкли. Как и к тому, что в Таллинне все скромнее. Все, да не совсем.

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