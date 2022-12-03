Rus.Postimees представляет вашему вниманию обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа в период с 3 по 10 декабря.
Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа
Таллинн
Концерт ансамбля Orthodox Singers
● 4 декабря в 18:00, мыза Ания (волость Ания)
Специально к праздникам Адвента ансамбль подготовил программу православных рождественских песнопений и духовных стихов разных стран мира. На концерте можно будет услышать греческие, сирийские, украинские, сербские и другие песнопения, как древние, так и современные. Ансамбль Orthodox Singers основан в 1989 году, его основатель, дирижер и художественный руководитель – известный музыкант, композитор и исследователь церковной музыки Валерий Петров.
Спектакль Yerma 9.PM
● 5 и 6 декабря в 19:00, театральный центр Vaba Lava (Теллискиви, 60а–9)
Федерико Гарсиа Лорка написал пьесу «Бесплодная» (Yerma) в 1934 году. Вместе с пьесами «Кровавые свадьбы» и «Дом Бернарды Альбы» она образует так называемую «трагическую трилогию» Лорки. Финский драматург и режиссер Лаура Маттила взяла этот материал, чтобы описать мучительные отношения современной пары, где мужчина и женщина живут отчужденно. Это спектакль о мечтах, которые мы многократно осуществляем в мыслях и никогда – в реальности. Yerma 9.PM – постановка живая, но спокойная, рассчитанная на вдумчивого зрителя.
Спектакль «Отдам в хорошие руки»
● 6 декабря в 19:00, Русский театр (площадь Вабадузе, 5)
Эта веселая, ироничная и в то же время философская пьеса молодого российского драматурга Антона Финка посвящена актуальной во все времена теме – как сохранить теплые и душевные отношения в браке. К решению этой проблемы герои спектакля «Отдам в хорошие руки» подходят неординарно и с юмором. Постановка предназначена для зрителей любого возраста, начиная с 16 лет. Она обязательно понравится тем, кому хочется провести вечер в компании влюбленных чудаков – прекрасный подарок в канун новогодних праздников.
Спектакль Goodbye, Berlin!
● 7 декабря в 19:00, Русский театр (площадь Вабадузе, 5)
Goodbye, Berlin! – это спектакль по мотивам одноименного немецкого романа Вольфганга Херрндорфа. Музыкальная постановка воплощена в форме гаражного концерта, где актеры вживую исполняют всемирно известные рок-хиты. В это же время на сцене развертывается сюжет о двух 14-летних парнях, которые украли старую машину и решили отправиться в путешествие. По пути они познают различные жизненные истины. Путешествие раскрывает для них неведомый им до этого мир человеческих ценностей.
Выставка fashion-фотографа Сары Мун
● до 16 апреля галерея Fotografiska (Теллискиви, 60а–8)
Настоящее имя Сары Мун – Марьель Хадан, она родилась во Франции в 1941 году, вы росла в Англии. Ее карьера модели началась в конце 1950-х в Лондоне и Париже, а в 1967 году она спустилась с подиума, чтобы фотографировать его. Бескомпромиссный язык Сары Мун произвел революцию в мире модной фотографии. Она создавала фотороманы, делала самоуверенных манекенщиц растерянными, нежными и хрупкими, комбинировала техники и скрещивала рекламную фотографию с сюрреализмом. Она сумела доказать, что модная фотография может существовать без глянца и что красота – в деталях и непредсказуемости.
ИДА-ВИРУМАА
Спектакль Юлии Ауг «Нарва – город, который мы потеряли»
● 2 и 3 декабря в 19:00, Театральный центр Vaba Lava (Линда, 2, Нарва)
Новый спектакль Юлии Ауг «Нарва – город, который мы потеряли» основан на документальных материалах и легендах города Нарвы. Это постановка, в которой городу возвращаются его воспоминания, а в памяти зрителей возникает утраченный облик того места, в котором они привыкли находиться. Если мы не помним о прошлом, нам трудно построить хорошее будущее. Возможно, «город, который мы потеряли», поможет создать город, который мы хотим обрести. Концерт «Любимые мелодии»
● 4 декабря в 16:00, Дом культуры Rugodiv (Пушкина, 8, Нарва)
В концерте «Любимые мелодии» самый искушенный любитель музыки найдет мелодию по душе. Зрители услышат знаменитые классические композиции, популярные эстрадные песни прошлого, известные романсы. Свои виртуозные вокальные данные продемонстрируют участники концерта Елена Коломийцева (Эстония), Томас Ладига (Литва), Рута Блашките (Литва).
Концерт Венского филармонического Штраус-оркестра
● 8 декабря в 19:00, Йыхвиский концертный дом (Парги, 40, Йыхви)
Основу репертуара коллектива составляют шедевры Гайдна, Брамса, Моцарта, представителей династии Штраусов и другой классики. Деятельность коллектива направлена на сохранение и развитие музыкальной культуры Вены и ее продвижение на европейском и международном уровне. Главный дирижер и один из создателей оркестра – Андраш Деак, авторитетный маэстро с многолетней успешной карьерой, приглашенный из Будапешта в 2006 году и с тех пор успевший вывести в звезды несколько австрийских оркестров.