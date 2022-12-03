Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа

Спектакль Goodbye, Berlin!

● 7 декабря в 19:00, Русский театр (площадь Вабадузе, 5)

Goodbye, Berlin! – это спектакль по мотивам одноименного немецкого романа Вольфганга Херрндорфа. Музыкальная постановка воплощена в форме гаражного концерта, где актеры вживую исполняют всемирно известные рок-хиты. В это же время на сцене развертывается сюжет о двух 14-летних парнях, которые украли старую машину и решили отправиться в путешествие. По пути они познают различные жизненные истины. Путешествие раскрывает для них неведомый им до этого мир человеческих ценностей.

Выставка fashion-фотографа Сары Мун

● до 16 апреля галерея Fotografiska (Теллискиви, 60а–8)

Настоящее имя Сары Мун – Марьель Хадан, она родилась во Франции в 1941 году, вы росла в Англии. Ее карьера модели началась в конце 1950-х в Лондоне и Париже, а в 1967 году она спустилась с подиума, чтобы фотографировать его. Бескомпромиссный язык Сары Мун произвел революцию в мире модной фотографии. Она создавала фотороманы, делала самоуверенных манекенщиц растерянными, нежными и хрупкими, комбинировала техники и скрещивала рекламную фотографию с сюрреализмом. Она сумела доказать, что модная фотография может существовать без глянца и что красота – в деталях и непредсказуемости.

ИДА-ВИРУМАА

Спектакль Юлии Ауг «Нарва – город, который мы потеряли»

● 2 и 3 декабря в 19:00, Театральный центр Vaba Lava (Линда, 2, Нарва)

Нарва. Фото: Igor Dymov/Shutterstock