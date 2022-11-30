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Сирет Котка рассказала о том, как занималась троллингом на благо партии

Айвар Ояперв
, журналист
Сирет Котка рассказала о том, как занималась троллингом на благо партии
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Фото: Mihkel Maripuu

Десяток лет назад, будучи молодым политиком, Сирет Котка работала в городской управе политическим советником мэра Таллинна Эдгара Сависаара и признается, что активно занималась троллингом, то есть писала онлайн-комментарии, направляющие и формирующие общественное мнение. В настоящее время, как члену Рийгикогу, ей неловко – она пришла к пониманию, что это ограничивает свободу мнений и демократию людей, и считает, что политика не должна опускаться так низко.

Котка также считает, что средства массовой информации имеют очень сильное влияние и что пресса способна пересилить политика или общественное мнение.

– Как опытный политик, вы, наверное, сразу поймете, когда комментарии в сети пишут тролли.

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