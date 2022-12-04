Мы уже немного рассказывали о том, что в столице межвоенной Эстонии работало около двух десятков посольств (номер от 6.10.22). Другим неотъемлемым компонентом международных отношений были и остаются взаимные визиты, которые наносят главы государств или другие высокопоставленные лица.
История ⟩ Старый добрый король: почти сто лет назад в Эстонию приезжал шведский монарх Густав V
Встречи на самом высоком уровне проходили в Эстонии еще до обретения независимости. Так, Николай II в 1908 году встречался в Таллинне с британским монархом Эдвардом VII, а в 1912-м принимал в Палдиски императора Германии Вильгельма II. Оба, кстати, приходились российскому самодержцу родственниками. Международно значимых конференций или спортивных мероприятий в Эстонии 1920- 1930-х годов не проводилось. Поэтому перечень иностранных глав государств, посетивших нашу страну в межвоенный период, невелик. С визитами у нас бывали президенты Латвии, Польши и Финляндии. Естественно, эти события включали множество различных мероприятий и сопровождались подобающими такому случаю церемониями. Но едва ли можно сказать, что они оставили большой отпечаток в народной памяти.
Августейший визит
Событием совершенно иного масштаба стал визит в Эстонию Густава V в июне 1929 года. Густав V был правнуком основателя современной шведской королевской династии Жана Бернадота – бывшего французского военачальника и сподвижника Наполеона. Правящий сейчас король Карл XVI Густав – правнук Густава V. Король пробыл в Эстонии несколько дней, а его визит детально освещался в газетах. Король со свитой прибыл на Таллиннский рейд на броненосце Sverige ранним утром 27 июня 1929 года в сопровождении нескольких легких судов. После приветственных залпов из пушек с судна и ответных выстрелов с берега корабли зашли в порт. 120-метровая «Швеция» маневрировала с помощью буксиров и в одном месте даже немного села на мель, но обошлась без повреждений. Из-за этого инцидента король сошел на берег ближе к полудню, то есть позже запланированного. В порту шведов встречала эстонская делегация, во главе которой был государственный старейшина (так в довоенной республике назывался премьер-министр) Аугуст Рей.
Движение на центральных улицах перекрыли еще в 10 утра. Подготовка началась заблаговременно. Маршруты движения монарха были определены заранее, и дома по пути его следования обильно украсили цветами и флажками, а в некоторых местах (например, на Ратушной площади) даже сделали косметический ремонт зданий. Если флажками улицы городов украшают и по сей день, то в 1929 году на Нарвском шоссе по пути следования короля из порта в Кадриорг в витринах были выставлены также портреты монарха и фотографии королевской семьи, украшенные цветами.
По пути были выстроены деревянные арки с венками, цветами и ленточками, а в одной из витрин светились составленные из желтых и синих лампочек инициалы короля: GV. Естественно, везде была огромная толпа. Многие специально съехались в Таллинн со всей Эстонии поглазеть на монарха. Худой и высокий (1,92 метра) король заметно выделялся на фоне свиты, и зеваки могли разглядеть его издалека.
В репортаже Postimees (выпуск от 28.06.1929) сообщается, что король прибыл к Кадриоргскому дворцу и ожидавшие его репортеры ориентировались на приближающиеся овации. В те годы во дворце располагалась рабочая квартира государственного старейшины. Там же разместили и короля. В ходе визита король встретился со всем эстонским руководством, посетил Рийгикогу и таллиннскую ратушу. За две недели до визита городские собрания Таллинна и Нарвы присвоили Густаву V титул почетного гражданина, дабы отметить шведскоэстонскую дружбу и вклад Швеции в развитие этих городов.
Неслучайно в эстонской историографии так популярно понятие «старого доброго шведского времени», используемое для описания периода шведского владычества XVI–XVIII веков.
Та же картина с толпой и овациями повторилась и на следующий день, когда король выехал из Кадриорга и направился на железнодорожный вокзал, откуда уехал на поезде в Латвию. Через Тарту поезд прошел без остановок, тогда как городское собрание Валга организовало небольшую церемонию в честь визита короля.
И кронпринц в придачу
В следующий раз представитель королевского дома Швеции посетил Эстонию в 1932 году. Поводом стал 300-й юбилей Тартуского университета, который, как известно, был основан шведским королем Густавом II Адольфом под латинским названием Academia Gustaviana.
Изначально планировалось вновь пригласить Густава V, но глобальный финансовый кризис сказался на бюджете празднований – принимать монарха на этот раз оказалось не по карману. Поэтому в Тарту пригласили кронпринца, который взойдет на шведский престол в 1950 году под именем Густава VI Адольфа. Помимо Таллинна и Тарту кронпринц также посетил Нарву, Палдиски и некоторые деревни с исторически шведским населением в Западной Эстонии.
В целом визит был похож на тот, который в Эстонию нанес отец кронпринца тремя годами ранее. Но официальный статус визита был ниже, а география шире. Удостоенный в тот год титула почетного доктора права Тартуского университета кронпринц вновь посетил Эстонию в 1936 году и среди прочего возложил венок к памятнику «Шведский лев» в Нарве.
Утрата независимости надолго поставила крест на полноценных дипломатических отношениях Эстонии с другими странами. Стоит отметить, что главным политическим центром эстонской эмиграции на долгие годы стал именно Стокгольм. Следующим главой государства, который посетит территорию Эстонии, будет президент Финляндии Урхо Кекконен, приехавший в Эстонскую ССР с неофициальным визитом в 1964 году. Единственный монарх, посетивший Таллинн в советское время, – последний шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви, побывавший в Эстонии с визитом в 1972 году. Впрочем, это уже совсем другая история.