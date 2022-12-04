История ⟩ Старый добрый король: почти сто лет назад в Эстонию приезжал шведский монарх Густав V

Встречи на самом высоком уровне проходили в Эстонии еще до обретения независимости. Так, Николай II в 1908 году встречался в Таллинне с британским монархом Эдвардом VII, а в 1912-м принимал в Палдиски императора Германии Вильгельма II. Оба, кстати, приходились российскому самодержцу родственниками. Международно значимых конференций или спортивных мероприятий в Эстонии 1920- 1930-х годов не проводилось. Поэтому перечень иностранных глав государств, посетивших нашу страну в межвоенный период, невелик. С визитами у нас бывали президенты Латвии, Польши и Финляндии. Естественно, эти события включали множество различных мероприятий и сопровождались подобающими такому случаю церемониями. Но едва ли можно сказать, что они оставили большой отпечаток в народной памяти.

Августейший визит

Событием совершенно иного масштаба стал визит в Эстонию Густава V в июне 1929 года. Густав V был правнуком основателя современной шведской королевской династии Жана Бернадота – бывшего французского военачальника и сподвижника Наполеона. Правящий сейчас король Карл XVI Густав – правнук Густава V. Король пробыл в Эстонии несколько дней, а его визит детально освещался в газетах. Король со свитой прибыл на Таллиннский рейд на броненосце Sverige ранним утром 27 июня 1929 года в сопровождении нескольких легких судов. После приветственных залпов из пушек с судна и ответных выстрелов с берега корабли зашли в порт. 120-метровая «Швеция» маневрировала с помощью буксиров и в одном месте даже немного села на мель, но обошлась без повреждений. Из-за этого инцидента король сошел на берег ближе к полудню, то есть позже запланированного. В порту шведов встречала эстонская делегация, во главе которой был государственный старейшина (так в довоенной республике назывался премьер-министр) Аугуст Рей.