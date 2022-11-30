Советские памятники исчезли из Тапа и Тамсалу

Во вторник утром начался демонтаж памятника тапаской братской могилы, установленного в 1951 году. «Я получил сообщение от старейшины волости Валдо Хелмелайда, что снос начнется в девять часов», – говорит председатель волостного собрания Тапа Алари Кирт.

«Где-то перед обедом он прислал сообщение, что там все сделано, теперь отправимся в Тамсалу», – добавил Кирт. Это означает, что следом убрали монумент братской могилы Тамсалу, который появился в 1950 году.