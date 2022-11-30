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Советские памятники исчезли из Тапа и Тамсалу

Андрес Тохвер
, журналист
Советские памятники исчезли из Тапа и Тамсалу
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Работы по ликвидации советского памятника продолжались в Тапа и в среду.
Работы по ликвидации советского памятника продолжались в Тапа и в среду. Фото: Ain Liiva

Волость Тапа ходатайствовала у Госканцелярии о сносе восьми советских памятников. Разрешение было получено на семь, первым делом снесены были два. 

Во вторник утром начался демонтаж памятника тапаской братской могилы, установленного в 1951 году. «Я получил сообщение от старейшины волости Валдо Хелмелайда, что снос начнется в девять часов», – говорит председатель волостного собрания Тапа Алари Кирт.

«Где-то перед обедом он прислал сообщение, что там все сделано, теперь отправимся в Тамсалу», – добавил Кирт. Это означает, что следом убрали монумент братской могилы Тамсалу, который появился в 1950 году.

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