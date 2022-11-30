Галерея ⟩ В Эстонию доставили первый комплект сирен оповещения о тревоге

Первый комлект сирен установят в Таллинне уже в декабре, сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента.

Подробные инструкции по действиям в случае сигнала сирены население получит в следующем году.

За технологическую сторону сети сирен оповещения о тревоге отвечает Центр информационных технологий и разработки Министерства внутренних дел.