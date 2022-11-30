В среду в карьере Мяннику сотрудники Спасательного департамента протестировали первый прибывший в Эстонию комплект сирен оповещения о тревоге.
Галерея ⟩ В Эстонию доставили первый комплект сирен оповещения о тревоге
В Эстонию доставили первый комплект сирен оповещения о тревоге
Первый комлект сирен установят в Таллинне уже в декабре, сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента.
Подробные инструкции по действиям в случае сигнала сирены население получит в следующем году.
За технологическую сторону сети сирен оповещения о тревоге отвечает Центр информационных технологий и разработки Министерства внутренних дел.
Первые сирены планируется установить в конце 2022 года, в 22 населенных пунктах сирены установят в 2023 году.