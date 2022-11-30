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Галерея ⟩ В Эстонию доставили первый комплект сирен оповещения о тревоге

BNS
В Эстонию доставили первый комплект сирен оповещения о тревоге
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В среду в карьере Мяннику сотрудники Спасательного департамента протестировали первый прибывший в Эстонию комплект сирен оповещения о тревоге.

Первый комлект сирен установят в Таллинне уже в декабре, сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента.

Подробные инструкции по действиям в случае сигнала сирены население получит в следующем году.

За технологическую сторону сети сирен оповещения о тревоге отвечает Центр информационных технологий и разработки Министерства внутренних дел. 

Первые сирены планируется установить в конце 2022 года, в 22 населенных пунктах сирены установят в 2023 году.

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