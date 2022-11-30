Глава Selver: вместо повышения зарплат мы пытаемся сохранить рабочие места

Затраты на электроэнергию для торговой сети выросли за последний год в четыре раза, пишет газета Pealinn.

«Хотя у работников есть законные ожидания повышения зарплаты, сейчас мы больше говорим о сохранении рабочих мест. Если в публичном секторе о цифрах роста зарплат объявили громко, в торговом секторе, скорее, необходимо еще больше сплотиться и подумать, как справиться с кризисом, который добрался до нашего сектора», – сказала член правления Selver Кристи Ломп.

«Теперь сотрудники закрытых предприятий сами ищут у нас работу» Глава Selver Кристи Ломп

В качестве примера она привела ежемесячный счет за электроэнергию, который прошлой осенью был 500 000 евро, а сейчас – два миллиона евро.

«Что уж тут говорить о больших зарплатах и ​​инвестициях. Предприятия уже обанкротились, а в промышленности и торговле в полной мере ощущаются чрезвычайно высокие цены на энергоносители. У нас уже не так много вакансий, как несколько месяцев назад. Сейчас люди из закрытых компаний сами ищут работу у нас», – сказала она.

По данным Департамента статистики, средняя брутто-зарплата кассиров в третьем квартале этого года составляла 800–1200 евро. Самые высокие зарплаты у работников сектора на Хийумаа и самые низкие в Ида-Вирумаа. В Таллинне кассир зарабатывает 940 евро.