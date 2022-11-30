Член правления Selver Кристи Ломп сказала на состоявшемся в пятницу семинаре Банка Эстонии, что они не могут повысить зарплату работникам из-за высоких цен на электроэнергию. Прежняя нехватка работников вскоре может смениться безработицей, поскольку сокращенные из других компаний ищут работу в Selver.
Глава Selver: вместо повышения зарплат мы пытаемся сохранить рабочие места
Затраты на электроэнергию для торговой сети выросли за последний год в четыре раза, пишет газета Pealinn.
«Хотя у работников есть законные ожидания повышения зарплаты, сейчас мы больше говорим о сохранении рабочих мест. Если в публичном секторе о цифрах роста зарплат объявили громко, в торговом секторе, скорее, необходимо еще больше сплотиться и подумать, как справиться с кризисом, который добрался до нашего сектора», – сказала член правления Selver Кристи Ломп.
«Теперь сотрудники закрытых предприятий сами ищут у нас работу»
Глава Selver Кристи Ломп
В качестве примера она привела ежемесячный счет за электроэнергию, который прошлой осенью был 500 000 евро, а сейчас – два миллиона евро.
«Что уж тут говорить о больших зарплатах и инвестициях. Предприятия уже обанкротились, а в промышленности и торговле в полной мере ощущаются чрезвычайно высокие цены на энергоносители. У нас уже не так много вакансий, как несколько месяцев назад. Сейчас люди из закрытых компаний сами ищут работу у нас», – сказала она.
По данным Департамента статистики, средняя брутто-зарплата кассиров в третьем квартале этого года составляла 800–1200 евро. Самые высокие зарплаты у работников сектора на Хийумаа и самые низкие в Ида-Вирумаа. В Таллинне кассир зарабатывает 940 евро.
Департамент статистики публикует медианную зарплату, то есть срединная зарплата, при которой половина работников получает меньше этого уровня, а половина – больше. Не все сотрудники магазина являются кассирами, но они составляют большую часть рабочей силы магазина.
Потребителям надо приспосабливаться к росту цен
По словам Ломп, больше невозможно строить большие инвестиционные планы или видения будущего компании. Изменилось и покупательское поведение потребителей. «Рост цен производителей сейчас добирается до магазинов. Торговцы начинают вписывать в цены миллионные счета за электроэнергию и потребителям просто придется приспосабливаться к новым ценам. Цены на продукты будут продолжать расти», – сказала она.
По скидочным ценам покупается больше товаров, чем раньше. «Если раньше потребитель планировал на еду 300 евро в месяц, сейчас он тратит столько же. Просто вместо говядины покупают более дешевую курицу. 30 процентов покупок по скидке превратились в 50 процентов», – пояснила она.
Руководитель Selver была разочарован министром экономики и инфраструктуры Рийной Сиккут, которая поддерживает выплату энергопособий частным потребителям, но довольно скептически относится к пособиям для компаний. «Чтобы компании оставались конкурентоспособными, их также необходимо поддерживать в трудные времена. Если этого не сделать, последствия могут быть намного хуже», – сказала Ломп.
Организатором семинара на тему инфляции был Банк Эстонии.