H&M уволит 1500 сотрудников

«Программа связана с административными и общими расходами, а также включает сокращение рабочей силы примерно на 1500 должностей», – говорится в сообщении компании.

О реструктуризации было объявлено в сентябре, когда концерн сообщил о значительном падении прибыли в третьем квартале, что было связано с решением свернуть деятельность в России.

По прогнозу H&M, программа сокращения расходов обойдется в 800 млн шведских крон, или 73,1 млн евро, но принесет около двух миллиардов крон (182,9 млн евро) годовой экономии.