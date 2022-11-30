Шведский производитель одежды H&M объявил в среду, что в рамках программы сокращения расходов, связанной с уходом с российского рынка, сократит около 1500 рабочих мест по всему миру.
H&M уволит 1500 сотрудников
H&M уволит 1500 сотрудников
«Программа связана с административными и общими расходами, а также включает сокращение рабочей силы примерно на 1500 должностей», – говорится в сообщении компании.
О реструктуризации было объявлено в сентябре, когда концерн сообщил о значительном падении прибыли в третьем квартале, что было связано с решением свернуть деятельность в России.
По прогнозу H&M, программа сокращения расходов обойдется в 800 млн шведских крон, или 73,1 млн евро, но принесет около двух миллиардов крон (182,9 млн евро) годовой экономии.
В сентябре H&M объявила, что закрывает около 30 из своих 172 магазинов в России.
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